El ministre d’Exteriors iranià, Hossein Amir Abdolahian, ha afirmat aquest dilluns que el seu país respondrà abans d’aquesta mitjanit a la proposta per salvar el pacte nuclear que va realitzar la Unió Europea fa una setmana.

«Enviarem la nostra resposta per escrit al coordinador de la Unió Europea (l’espanyol Enrique Mora) abans de les 12 d’aquesta nit», ha dit Abdolahian a periodistes en el seu ministeri, segons recullen els mitjans iranians. Abdolahian ha indicat que si «els Estats Units mostren flexibilitat» es pot anunciar l’acord en els pròxims dies en presència dels ministres d’Exteriors.

«La nostra decisió és firmar l’acord si es respecten les nostres línies vermelles. Una de les raons per les quals s’ha prolongat tant és perquè no volem creuar aquestes línies vermelles», ha dit. Abdolahian ha remarcat que queden «tres qüestions pendents» per poder tancar l’acord, però no ha especificat quins.

Coordinació europea

La UE, com a coordinadora de les converses per salvar l’acord, va presentar un nou text en l’última ronda de converses celebrada a Viena entre el 4 i el 8 d’agost.

Llavors, l’alt representant de la Unió Europea (UE) per a Afers Exteriors, Josep Borrell, va afirmar que «el que es pot negociar s’ha negociat, i ara està en un text final». Aquest text ha de ser aprovat pels governs dels països que formen part de l’acord, que són l’Iran, Alemanya, França, el Regne Unit, Rússia, la Xina i els Estats Units.

El portaveu del Ministeri d’Exteriors iranià, Naser Kananí, ha afirmat aquest dilluns que en aquesta última ronda hi va haver avenços significatius, però ha matisat que no s’han «satisfet» totes les seves demandes.

L’Iran negocia des de l’abril del 2021 amb Alemanya, França, el Regne Unit, Rússia, la Xina –i Estats Units, de manera indirecta– la restauració del pacte del 2015.

El pacte nuclear limitava el programa nuclear iranià a canvi de l’aixecament de les sancions nord-americanes, però el 2018 el llavors president dels EUA, Donald Trump, el va abandonar unilateralment i va tornar a imposar sancions econòmiques contra l’Iran.

Teheran va respondre un any després amb l’acceleració dels seus esforços nuclears i l’enriquiment d’urani.