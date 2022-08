El president de Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha anunciat aquest dilluns que estaria disposat a oferir un destacat paquet d’ajuda econòmica al seu veí del nord a canvi de la desnuclearització.

Yoon ha exposat els detalls d’un pla que tindria com a objectiu millorar l’economia de Corea del Nord. Aquest pla tindria lloc si Pyongyang decidís agafar el camí de la desnuclearització, una mesura que es considera «essencial» per aconseguir una pau sostenible a la regió, segons ha informat l’agència de notícies Yonhap.

Per a això, Seül ha ofert un programa d’aliments a gran escala, així com assistència per millorar les infraestructures del sector de l’energia o la modernització de ports i aeroports per abordar el comerç internacional. Així mateix, Yoon ha proposat ajudar en l’eficiència al sector agrícola, el de la salut o el financer.

Millores diplomàtiques

A més, el mandatari sud-coreà ha promès millorar les relacions amb el Japó, en declaracions fetes amb motiu del Dia de l’Alliberament Nacional, festiu al país perquè commemora l’aniversari –en aquest cas el 77è– de la independència del país del domini colonial del Japó.

«En el passat, ens vam haver d’alliberar del control polític que ens va imposar el Japó imperial per poder recuperar i defensar la nostra llibertat», ha indicat Yoon, abans d’afegir que actualment el Japó és un «soci mentre ens enfrontem a amenaces comunes que desafien la llibertat dels ciutadans del món».