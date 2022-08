El fiscal general dels Estats Units, Merrick Garland, ha comparegut aquest dijous a Washington per anunciar que el Departament de Justícia ha sol·licitat a un jutge autorització per fer pública l’ordre de registre que dilluns van executar agents de l’FBI a la residència de Donald Trump al seu club privat de Mar-a-Lago, a Florida.

«L’ordre de registre va ser autoritzada per un tribunal federal després de la necessària troballa de causa probable», o sospites de delicte, segons ha explicat Garland en una breu declaració, la primera des que es va produir l’històric registre i que arriba després de tres dies de silenci oficial. En aquest temps, en un autèntic terratrèmol polític, Trump, els republicans i els mitjans conservadors han dominat el discurs públic amb una ferotge i furiosa reacció a l’acció de les autoritats federals i amb crides a la violència des d’alguns sectors radicals.

«Interès públic»

En la seva compareixença, després de la qual no ha acceptat preguntes, Garland ha assegurat que ell personalment va autoritzar sol·licitar l’ordre de registre que ara busca que es pugui fer pública. Ha explicat, així mateix, que el seu departament ha presentat l’última moció «en vista que l’expresident va confirmar públicament el registre, de les circumstàncies que l’envolten i el significatiu interès públic en aquest afer».

Juntament amb l’ordre de registre també es busca aixecar el secret judicial que per ara protegeix la llista amb l’inventari del que els agents es van emportar de Mar-a-Lago en el registre, tot i que si s’arriba a fer pública podria estar protegida amb edicions que impedeixin veure material sensible.

El que no inclou la moció de Justícia és una petició perquè es faci públic un afidàvit en què les autoritats federals explicaven al jutge que va autoritzar el registre què estan investigant concretament i quines proves tenien per concloure que trobarien el que estaven buscant a Mar-a-Lago.

Sospites

Tot i que no hi ha hagut confirmació oficial, es dona per descomptat que el registre està vinculat al maneig inapropiat de Trump de material oficial, que hauria d’haver entregat als arxius nacionals després d’abandonar la Casa Blanca però que es va emportar a Florida. Quinze caixes d’aquests documents i registres van ser entregats el gener als arxius nacionals, després de mesos de resistència de Trump, i incloïen material classificat, però se sospitava que l’expresident en podia tenir més.

En les últimes hores els mitjans nord-americans han publicat, amb fonts anònimes pròximes a la investigació, noves dades i detalls sobre què va poder motivar el registre. Segons aquestes informacions, el 3 de juny un alt càrrec de Justícia i tres agents de l’FBI es van reunir amb advocats de Trump a Mar-a-Lago i van inspeccionar un soterrani on l’expresident hauria guardat material.

Cinc dies després l’alt càrrec de Justícia va enviar un correu al lletrat de Trump apressant-lo a col·locar un pany més gros i segur al soterrani, cosa que es va fer l’endemà. Les sospites en qualsevol cas persistien, especialment després que un informant de l’FBI, segons ‘Newsweek’, alertés que hi continuava havent documents que havien d’haver sigut entregats als arxius nacionals.

El 22 de juny, segons ‘The Wall Street Journal’. es va enviar una citació a l’Organització Trump sol·licitant gravacions de les càmeres de vigilància al voltant d’aquesta estança, imatges que es van facilitar. ‘The New York Times’ també ha informat que hi va haver una altra citació demanant documents a la primavera, setmanes abans del registre de dilluns.

Interrogants, atacs i defensa

Nombrosos interrogants sobre el cas, explotat políticament per Trump i els republicans des del primer moment, continuen oberts. Però el pas fet per Garland aquest dijous és un clar intent de trencar la dinàmica que ha estat marcant l’exmandatari, que ara podria intentar frenar que s’aixequi el secret sobre l’ordre de registre i l’inventari (de què té còpies en el seu poder des de dilluns).

El fiscal general, a més, ha aprofitat per defensar la integritat i professionalitat dels treballadors tant de l’FBI com de Justícia, que des de dilluns han sigut objecte de dures crítiques, insults i acusacions sense proves per part de Trump i altres polítics i veus conservadores.