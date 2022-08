L’agència Efe ha distribuït una fotografia per mostrar que el rei Felip VI sí que es va aixecar al pas de l’espasa de Bolívar. El monarca ho va fer quan el nou president de Colòmbia, Gustavo Petro, va finalitzar el seu discurs d’inauguració: en aquell moment es va donar per finalitzat l’acte, es va retirar de l’escenari l’arma del general i les autoritats convidades, que s’havien mantingut assegudes durant l’al·locució de Petro, es van aixecar dels seients. Això va succeir una hora després que, quan l’urna amb l’espasa va fer la seva entrada solemne, el Rei d’Espanya es mantingués assegut mentre els dirigents que l’envoltaven a la tribuna de convidats estaven dempeus.

Podem i els partits independentistes van criticar l’actitud del Rei considerant que va ser una mostra de falta de respecte a la memòria del general que va liderar la independència d’Espanya dels territoris colonials que acabarien sent Bolívia, Colòmbia, Equador, el Perú i Veneçuela i, per tant, un acte polític que no podia prendre sense la ratificació del Govern. El gest del monarca s’ha justificat, d’altra banda, amb diversos motius, com que el protocol només preveu que s’aixequi davant símbols nacionals oficials, com la bandera i l’himne de cada país, o que l’entrada del símbol bolivarià el va agafar per sorpresa.

Y el Rey de España, el único que se quedó sentado cuando llegó la espada de Bolívar a la posesión presidencial. La misma con la que el libertador combatió al ejercito español hace más de 200 años. pic.twitter.com/uYO9ChehqV — Gener Usuga (@gener_usuga) 8 de agosto de 2022

Aquesta espasa és l’arma de l’heroi independentista<strong> Simón Bolívar.</strong> Robada el 1974 per la guerrilla de l’M-19, de la qual Petro va fer part, l’espasa va ser tornada el 1991 després del desarmament d’aquesta organització. L’ara expresident Iván Duque, acèrrim opositor de Petro, va refusar a cedir-la per a la cerimònia, per la qual cosa la seva presència no estava prevista en el format inicial de la presa de possessió.

Finalment va ser portada fins a la Plaça de Bolívar en una urna de vidre per quatre membres de la guàrdia presidencial que van acatar la primera ordre del nou mandatari. Després de la jura del càrrec i la imposició de la banda presidencial a Petro, l’acte es va suspendre perquè arribés l’espasa de Bolívar: durant aquells moments es va emetre un vídeo. L’arma va arribar entre crits de joia i amb pràcticament tots els dignataris drets (tampoc es va aixecar el president argentí), es va instal·lar al centre de l’escenari i només en aquell moment el nou president colombià va iniciar el seu discurs.

Echenique insisteix

El portaveu d’Unides Podem en el Congrés, Pablo Echenique, recalca que el rei, «en un primer moment», decideix «voluntàriament faltar el respecte a un símbol de la independència i la sobirania democràtica de molts pobles de Llatinoamèrica». En aquest sentit, explica que una hora després és quan el monarca s’aixeca: «No és que decideixi mostrar el seu respecte a l’espasa de Bolívar posant-se dempeus. No. És que s’acaba la cerimònia i per això tothom s’aixeca. En aquell moment, casualment, s’emporten l’espasa, però no hi té res a veure».