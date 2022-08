L’expresident dels Estats Units, Donald Trump ha comunicat que serà interrogat aquest dimecres pel fiscal general de Nova York que investiga si la seva empresa ha comès delictes fraudulents.

En el comunicat, difós a través de la seva xarxa social Truth, ha dit que «està sent atacat des de tots costats» fent referència al registre de casa seva a Mar-a-Lago aquest dimarts passat per veure si l’expresident es va emportar documents classificats de la Casa Blanca.

Després de perdre una batalla judicial per anul·lar les citacions, tant Trump com dos dels seus fills, Donald Trump Jr i Ivanka Trump, hauran d’asseure’s a declarar durant set hores sobre la investigació que està portant a terme el fiscal de Nova York, Letitia James, per aclarir si l’organització de Trump va manipular les valoracions dels actius per aconseguir condicions més favorables en els préstecs bancaris i les assegurances, així com extensions fiscals.

Multes econòmiques

Com a part de la mateixa investigació, l’expresident ja ha sigut declarat en desacatament per acumular més de 110.000 dòlars en multes i obligat a pagar-ne una altra de 10.000 dòlars al dia després de no respondre adequadament a una citació.

Fins ara, la defensa de l’organització ha sigut argumentar que la investigació està motivada políticament i acusen el fiscal general de ser demòcrata.

Ja en el passat, Trump va demandar James per bloquejar la investigació i va al·legar que els seus interessos polítics personals violaven els seus drets constitucionals. Tanmateix, els arguments no han convençut el jutge que porta el cas i tant Trump com els seus fills hauran d’asseure’s al banc dels acusats a declarar.