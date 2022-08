El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha demanat aquest dimarts a tots els països de la comunitat internacional prohibir l’entrada dels ciutadans russos als seus respectius territoris en un renovat intent per evitar l’annexió de Moscou de territoris ucraïnesos.

El mandatari ucraïnès ha indicat en una entrevista concedida al diari nord-americà ‘The Washington Post’ que les «sancions més importants que es poden prendre són les de tancar les fronteres» als russos. «Han de viure al seu propi món fins que canviïn de mentalitat», ha asseverat.

Les seves paraules arriben després que diversos líders russos hagin defensat la idea de portar a terme un referèndum d’annexió en regions ucraïneses com Kherson i Zaporíjia de cara a mitjans de setembre amb l’objectiu de «legitimar els reclams de Rússia sobre alguns territoris».

Zelenski ha assenyalat així que «cal obligar els russos a tornar a Rússia» perquè «ho entenguin». «Ells diuen que aquesta guerra no té res a veure amb ells i que la població no és responsable, però la població ha elegit aquest Govern i no està lluitant contra ell ni contra la guerra», ha lamentat.

«¿No voleu aquest aïllament? Esteu dient a tothom que ha de viure segons les teves regles. Llavors ves-te’n i viu allà, sota aquestes regles. Aquesta és l’única manera de tenir influència sobre [Vladímir] Putin», ha dit.

Opinions adverses

El cap de l’oficina de la Presidència ucraïnesa, Andri Iermak, ha insistit que visitar Europa «és un privilegi, no un dret» i ha remarcat la importància d’aïllar Rússia. «Juntament amb els nostres aliats, farem tot el possible», ha puntualitzat.

Per la seva banda, el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha titllat d’«irracional» la crida de Zelenski a tancar totes les fronteres d’Occident als ciutadans russos i ha indicat que «la declaració parla per si mateixa». «El més probable és que en aquest cas la irracionalitat del pensament estigui pels núvols», ha asseverat durant una roda de premsa, segons ha recollit l’agència de notícies Interfax.

En aquest sentit, ha assenyalat que «aquest tipus de comentaris solen arribar de països que ja han sigut reconeguts com a poc amistosos». «Des d’aquesta perspectiva, molts van cap a la inconsciència i tornen a dir coses pròpies de fa 80 anys», ha afegit.

«Crec que, amb el temps, el sentit comú primarà i aquells que facin aquest tipus de comentaris acabaran entrant en raó», ha insistit.

En la mateixa línia, també des de Moscou, la portaveu del Ministeri d’Exteriors rus, Maria Zajarova, ha denunciat que la petició de Zelenski té per objectiu trencar els llaços entre els països del continent europeu.

Així mateix, ha acusat la classe política nord-americana de dictar les directrius que pren el cap d’Estat ucraïnès, i fins i tot ha assegurat que Washington és darrere d’aquestes recents paraules de Zelenski.