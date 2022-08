Anatoli Txubais, conegut com «el tsar de les privatitzacions» ha sigut donat d’alta després de rebre tractament mèdic a Itàlia. El veterà polític i economista, de 67 anys, pateix d’una malaltia rara coneguda com la «síndrome de Guillain-Barre», que provoca que el sistema immunitari ataqui els nervis i un deteriorament ràpid de la capacitat muscular. Alguns mitjans i opositors russos han especulat que això es podria deure a un possible enverinament. En el dia d’avui, no hi ha tests toxicològics que demostrin aquesta tesi, tot i que segons mitjans italians els doctors estan segurs que es tracta d’aquesta patologia poc comuna.

Segons va publicar en xarxes socials dijous passat l’opositora russa i coneguda ‘celebrity’ Ksénia Sobtxak: «La seva condició s’ha estabilitzat, però Anatoli Borisovitx [Txubáis] encara és a cures intensives; les cames i braços no funcionen bé, els ulls no es tanquen i té paràlisi facial parcial». Va poder sortir de la clínica ell sol aquest diumenge i es va dirigir a Frankfurt, Alemanya, on li espera un tractament de rehabilitació. Discrepàncies per la guerra Txubais va ser una figura clau de la Rússia postcomunista i dels anys 90, època en què el país més gran del món va fer la transició d’un estat socialista a un de capitalista. Va ser molt influent durant el mandat de Ieltsin i va ser un dels màxims impulsors de les privatitzacions de grans empreses estatals de l’època soviètica. Es va mantenir en política fins a l’inici de la guerra a Ucraïna. Un mes després de l’inici d’aquesta, el març, va dimitir perquè va discrepar amb el rumb del govern rus que va atacar un país veí. Ocupava fins aquesta data el lloc d’enviat especial del president de la Federació Russa per a les Relacions amb les Organitzacions Internacionals. Va ser l’únic alt càrrec que va abandonar per voluntat pròpia a principis de març. Quan es va conèixer que estava ingressat van sonar les alarmes per a una part de l’oposició russa, que ja ha vist casos d’enverinament de veus crítiques. El cas més notori ha sigut el de l’opositor rus Aleksei Navalni, que va patir un atac amb l’agent nerviós Novitxok que gairebé li va costar la vida l’any 2020, segons l’informe de l’hospital de Berlín en el qual va ser tractat. Actualment es troba en una colònia penal als afores de Moscou.