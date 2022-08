Taiwan ha denunciat avui que barcos i avions militars xinesos van tornar a traspassar la línia mitjana de l’estret de Formosa en un «possible atac simulat» dins de les maniobres militars anunciades després de la visita a l’illa de la presidenta del Legislatiu nord-americà, Nancy Pelosi. En un missatge publicat en el seu compte oficial de Twitter, el Ministeri de Defensa Nacional de l’illa assegura que l’objectiu d’aquesta simulació d’atac seria un «actiu d’alt valor», tot i que no n’ha especificat més detalls.

En resposta, Taipei va emetre alertes i va desplegar patrulles aèries i navals i va activar els seus sistemes de míssils terrestres, com va fer ahir davant la «forta provocació» de l’encreuament de la línia mitjana de l’Estret per part de «diversos» vaixells i avions xinesos. Aquesta línia imaginària a l’Estret funciona com una frontera no oficial però tàcitament respectada per la Xina i Taiwan durant les últimes dècades.

Els moviments de l’Exèrcit Popular d’Alliberament (EPL, l’Exèrcit xinès) s’emmarquen en les maniobres militars que està portant a terme des de dijous i que duraran fins diumenge en represàlia per la visita de Pelosi, i que fins ara han inclòs foc real i el llançament de míssils de llarg abast. Aquests exercicis tenen lloc en sis zones al voltant de l’illa, una d’elles a uns 20 quilòmetres de la costa de Kaohsiung, la principal ciutat del sud de Taiwan.

Tot i que en els últims anys la Xina ha efectuat altres simulacres a l’Estret de Taiwan, els d’aquesta setmana són diferents perquè «cobreixen una àrea més gran, involucren més elements militars i s’espera que siguin altament efectius», van informar experts xinesos en matèria de defensa citats per mitjans locals. Taiwan ha descrit la presència militar xinesa en aquestes àrees com un «bloqueig» i la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, va titllar d’«irresponsable» la «deliberadament elevada amenaça militar» de la Xina.

La Xina, que va qualificar la visita de Pelosi com a «farsa» i «traïció deplorable», reclama la sobirania de l’illa i considera Taiwan una província rebel des que els nacionalistes del Kuomintang es van replegar allà el 1949, després de perdre la guerra civil contra els comunistes.