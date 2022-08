En les últimes hores <strong>Taiwan</strong> ha denunciat que avions i vaixells militars xinesos han creuat la línia divisòria a l’estret i ha acusat el seu «malvat veí» per les maniobres bèl·liques a prop de l’illa, condemnades també pels Estats Units i altres aliats occidentals. «Múltiples grups d’avions i vaixells de combat han fet exercicis al voltant de l’estret de Taiwan i han creuat la línia mitjana de l’estret», ha explicat el ministeri taiwanès de Defensa. «Aquest exercici militar xinès, sigui pel llançament de míssils balístics o per travessar la línia mitjana, és un acte altament provocador», ha afegit.

Segons la premsa estatal de Pequín, míssils balístics xinesos han sobrevolat Taiwan com a part dels grans exercicis militars portats a terme en resposta a la <strong>visita a Taipei de la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi.</strong> Tot i així, Pequín no ha confirmat formalment si els seus míssils van sobrevolar l’illa i Taipei s’ha negat a comentar la trajectòria dels projectils.

Malgrat les advertències de Pequín, que veu Taiwan com a part del seu territori, Pelosi va fer una visita llampec a Taipei dimarts, en què va assegurar que els Estats Units «no abandonaran» l’illa autònoma. En resposta, l’Exèrcit Popular d’Alliberament (EPL) xinès va declarar diverses zones d’exclusió al voltant de Taiwan, incloent-hi algunes de les rutes comercials més transitades del món, per fer les seves maniobres militars.

Reacció «exagerada» i sancions

Aquest divendres, la Xina ha anunciat que ha decidit sancionar la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units i la seva família immediata en resposta a les seves accions «vicioses» i «provocadores», segons ha informat el Ministeri d’Afers Estrangers xinès.

«Malgrat les serioses preocupacions i la ferma oposició de la Xina, Pelosi va insistir a visitar Taiwan, cosa que va interferir greument en els afers interns de la Xina, va minar la sobirania i la integritat territorial de la Xina, va aixafar la política d’una sola Xina i va amenaçar la pau i l’estabilitat de l’estret de Taiwan», ha anunciat un portaveu del ministeri en un comunicat.

A Washington han acusat la Xina de reaccionar de «forma exagerada» a la visita de Pelosi i han avisat que el seu portaavions ‘USS Reagan’ continuarà vigilant els voltants de Taiwan. Així mateix, el país nord-americà ha anunciat l’ajornament d’una prova de míssil intercontinental «per evitar una escalada més gran de les tensions», segons el portaveu de la Casa Blanca, John Kirby.

El secretari d’Estat nord-americà, Antony Blinken ha afirmat que no hi ha «cap justificació» per als exercicis portats a terme per Pequín en resposta de la visita de Pelosi i creu que les maniobres militars tan a prop de Taiwan són «una escalada significativa».

Al seu torn, Pelosi ha assegurat a Tòquio, parada final de la seva gira asiàtica, que els Estats Units «no permetran» que la Xina aïlli Taiwan. «Ells poden intentar evitar que Taiwan visiti o participi en altres llocs, però no aïllaran Taiwan a l’impedir-nos viatjar allà», ha declarat.

El Japó exigeix «un cessament immediat»

El Japó va indicar aquest dijous que cinc míssils havien caigut a la seva zona econòmica exclusiva (ZEE) i que quatre haurien pogut sobrevolar l’illa de Taiwan. Per això, ha demanat un «cessament immediat» de les maniobres xineses. El primer ministre japonès, Fumio Kishida, ha condemnat els trets i els míssils, que ha qualificat com «un problema seriós que impacta en la nostra seguretat nacional i la dels nostres ciutadans».

Segons Shi Yi, un portaveu de les forces militars xineses, les maniobres que s’estan fent des de Pequín inclouen «trets de míssils convencionals» cap a les aigües de les costes orientals de Taiwan.

Per la seva banda, i en resposta a l’augment dels exercicis per la Xina, el primer ministre taiwanès, Su Tseng-chang, ha demanat als seus aliats pressionar per rebaixar la tensió de la situació. «No esperàvem que el malvat veí del costat mostrés el seu poder a les nostres portes i arbitràriament posés en perill les rutes marítimes més transitades del món amb els seus exercicis militars», ha dit a periodistes.

Desviació de vols

Els exercicis que està fent la Xina a prop de Taiwan es porten a terme en algunes de les rutes marítimes més utilitzades del planeta, per on transita material electrònic essencial procedent de les fàbriques del sud-est asiàtic amb destí als mercats mundials.

L’Oficina Marítima i Portuària de Taiwan ha llançat avisos per als vaixells que circulen per aquesta zona i diverses companyies aèries internacionals han assenyalat a l’AFP que desviarien els vols per evitar l’espai aeri de l’illa.

«El tancament d’aquestes vies de transport –tot i que sigui temporalment– té conseqüències no només per a Taiwan, sinó per als fluxos comercials vinculats amb el Japó i Corea del Sud», ha afirmat Nick Marro, analista principal de comerç mundial de l’Economist Intelligence Unit.

La hipòtesi d’una invasió de Taiwan, amb 23 milions d’habitants, és poc probable. Però, des de l’elecció el 2016 de l’actual presidenta, Tsai Ing-wen, han augmentat les amenaces per portar-la a terme. Tsai, que pertany a un partit independentista, a diferència del govern anterior, es nega a reconèixer que l’illa i la part continental formen part d’«una mateixa Xina».

Aquests últims anys, les visites a Taipei de responsables i legisladors estrangers s’han multiplicat, cosa que ha augmentat la indignació de Pequín. Com a resposta, la Xina ha buscat aïllar Taiwan diplomàticament i ha incrementat la pressió militar contra l’illa.