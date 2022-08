El secretari d’Estat dels Estats Units, Antony Blinken, i el ministre de Relacions Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, van dir divendres que estan disposats a continuar les converses sobre un intercanvi de presoners que involucri l’estrella de la WNBA Brittney Griner i un altre nord-americà empresonat.

Els dos principals diplomàtics van parlar per separat al marge d’una reunió de ministres de Relacions Exteriors de l’Associació de les Nacions d’Àsia Sud-Oriental a Phnom Penh, Cambodja, l’endemà que un tribunal de Moscou sentenciés Griner a nou anys de presó per càrrecs de drogues. No es van reunir ni van parlar en persona durant la conferència.

El president Joe Biden va qualificar el càstig de Griner com a «inacceptable» i va dir que la Casa Blanca treballaria incansablement per aconseguir el seu alliberament poc després de la sentència. «Hi ha un canal especial acordat pels presidents», va dir Lavrov en una conferència de premsa. «Es digui el que es digui públicament, aquest canal continua obert».

Blinken va indicar que els EUA continuaran els seus esforços per negociar un acord per a l’alliberament de Griner, dues vegades medallista d’or olímpic, i l’ex ‘marine’ nord-americà Paul Whelan, que va ser empresonat a Rússia el 2020 per càrrecs d’espionatge que ell nega. «Vam presentar, com saben, una proposta substancial en què Rússia s’hauria de comprometre amb nosaltres», va dir Blinken. «El que ha dit el ministre de Relacions Exteriors Lavrov aquest matí i públicament és que estan preparats per participar a través dels canals que hem establert per fer precisament això i ho seguirem».

Traficant d’armes

El mes passat, l’Administració Biden va proposar canviar Griner i Whelan per Viktor Bout, un traficant d’armes rus conegut com el «mercader de la mort» que va ser condemnat a 25 anys el 2012, i un segon rus també reclòs en una presó nord-americana, segons una persona amb coneixement de l’assumpte.

Si bé Bout ha sigut durant molt temps objecte dels esforços del Kremlin per retornar a Rússia, els funcionaris a Moscou s’han inclinat a rebutjar l’oferta perquè consideren que els seus termes són desiguals, diuen persones familiaritzades amb el pensament del Kremlin.

Griner, de 31 anys, va ser condemnada per possessió i contraban de drogues arran del seu arrest en un aeroport de Moscou després que els funcionaris de duanes trobessin cartutxos de vaporitzador que contenien oli de cànnabis al seu equipatge. Es va declarar culpable el 7 de juliol, dient que la seva acció no va ser intencional i que els seus advocats havien demanat al tribunal un càstig indulgent.

Un funcionari rus va sol·licitar a través d’un canal secundari que s’inclogués en qualsevol acord d’intercanvi Vadim Krasikov, un exfuncionari amb vincles amb l’agència d’espionatge nacional que va ser condemnat per assassinat el 2021 a Alemanya, van dir persones familiaritzades amb les converses. Un altre objectiu potencial per a Rússia podria ser Vladislav Kliuixin, un membre del Kremlin extradit de Suïssa als EUA al desembre per càrrecs de tràfict d’informació privilegiada, van dir diverses persones en Moscou amb coneixement de l’afer.

Kliuixin pot ser molt més valuós per a Rússia i els EUA. La intel·ligència russa va concloure que té accés a documents relacionats amb la pirateria de servidors del Partit Demòcrata durant les eleccions presidencials del 2016, segons persones a Moscou pròximes al Kremlin i els serveis de seguretat. Un dels presumptes conspiradors de Kliuixin, que segueix pròfug, va ser acusat anteriorment en relació amb el pla de Rússia per interferir en la votació.