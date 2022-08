L’Exèrcit <strong>xinès</strong> ha començat avui les seves maniobres militars amb foc real al voltant de Taiwan, exercicis que equivalen a un «bloqueig marítim i aeri» de Taiwan, segons el Ministeri de Defensa de l’illa.

Les maniobres, que arrenquen l’endemà de la controvertida visita a Taipei de la presidenta del Legislatiu dels EUA, Nancy Pelosi, inclouen el tancament de l’espai marítim i aeri a sis zones al voltant de l’illa, una de les quals, a uns 20 quilòmetres de la costa de Kaohsiung, la principal ciutat del sud de Taiwan.

Aquest dimecres, Taiwan va registrar l’entrada de 27 avions militars xinesos a la seva autodefinida zona d’identificació de defensa aèria (ADIZ), contra la qual el seu Exèrcit va activar una patrulla aèria de combat, va emetre advertències per ràdio i va desplegar sistemes de defensa per míssils per monitorar els aparells xinesos.

A menys de 30 km de la ciutat

A més, la cartera de Defensa de Taiwan ha informat avui que forces taiwaneses van haver de disparar bengales en dues ocasions per foragitar ahir a la nit un dron militar xinès que sobrevolava els voltants de les illes Kinmen (també conegudes com a Quemoy), que, malgrat ser a tot just 30 quilòmetres de la ciutat sud-oriental xinesa de Xiamen, estan controlades per Taipei. En les últimes dècades, aquestes illes han sigut objectiu de bombardejos per la Xina quan les tensions entre Taipei i Pequín van arribar a les cotes més altes.

Segons mitjans taiwanesos, els simulacres xinesos han afectat 18 rutes aèries internacionals de l’illa i més de 900 vols s’han vist obligats a modificar la ruta. La cartera de Transport taiwanesa va declarar que els barcos que arribin a Taiwan o en surtin hauran d’«esquivar» les zones de pràctiques i va advertir que, malgrat que els trajectes «només duraran unes hores més», l’«impacte acumulat» es notarà en el futur si els exercicis militars xinesos «s’allarguen» en el temps.

Activitats irracionals

El Ministeri de Defensa de l’illa ha informat avui que està «vigilant» els voltants de l’illa en resposta a «activitats irracionals» de l’Exèrcit xinès i que, malgrat que no desitja «una escalada» de la situació, «no es farà enrere» respecte a «la seguretat i sobirania» de Taiwan. Alhora, segons mitjans estatals xinesos, un avió nord-americà de reconeixement RC-135S va sortir de l’illa japonesa d’Okinawa, situada a una mica més de 600 quilòmetres de Taiwan, en direcció a l’illa. Per contra, el portaavions ‘Ronald Reagan’ es va allunyar de Taiwan i es va dirigir cap al nord-est, en direcció al Japó, també d’acord amb mitjans xinesos.

La Xina, que va qualificar la visita de Pelosi com a «farsa» i «traïció deplorable», reclama la sobirania de l’illa i considera Taiwan una província rebel des que els nacionalistes del Kuomintang es van replegar allà el 1949, després de perdre la Guerra Civil contra els comunistes.