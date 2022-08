Un empleat d’un McDonald’s de Nova York es troba entre la vida i la mort després de rebre un tret durant un aldarull amb un client i la seva mare després d’una discussió perquè les patates fregides estaven fredes, van informar aquest dimecres la policia i un diari.

En una ciutat on els trets d’armes de foc són freqüents, aquest nou episodi es va registrar dilluns a la nit a Brooklyn, un dels cinc comtats de Nova York. La policia (NYPD) va confirmar a l’AFP que un home de 20 anys està detingut i acusat d’«intent d’homicidi» i «possessió d’armes de foc».

La seva companya, de 18 anys, també està detinguda per «possessió d’armes de foc».

La víctima, de 23 anys

Segons la versió de la policia novaiorquesa i el tabloide ‘New York Post’, el treballador del McDonald’s, de 23 anys, va resultar greument ferit per bala dilluns a la nit i està hospitalitzat en «estat crític».

Tot va començar amb una vulgar discussió entre una dona de 40 anys i l’empleat per les patates fregides que havia demanat i que estaven fredes, segons el diari, que esmenta fonts judicials.

La clienta, molesta amb el personal del McDonald’s, va trucar al seu fill.

Amb antecedents

Aquest va arribar al restaurant, va discutir amb el treballador abans que els dos sortissin a l’exterior de l’establiment per seguir la baralla. En aquell moment, el fill de la clienta va treure una arma i va disparar l’empleat, segons el diari novaiorquès.

La víctima era desconeguda per als serveis de policia i la justícia, a diferència de l’agressor, que havia sigut detingut en diverses ocasions per diferents delictes.

Amb més de 400 milions d’armes en mans de la població als Estats Units –120 armes per cada 100 persones, segons l’oenagé Small Arms Survey–, la proliferació d’armes de foc a les grans ciutats dels Estats Units és una xacra. Més de 45.000 persones van perdre la vida el 2020 per armes de foc, la meitat, per suïcidis, segons l’associació Gun Violence Archive.