El vol de l’avió militar de la congressista Nancy Pelosi que es va enlairar de Malàisia i va aterrar a Taiwan va ser possiblement el més seguit de la història a les xarxes socials. El seu aterratge a l’aeroport de Taipei passades les 10 del vespre (hora local) va confirmar una visita sense caràcter oficial ni anunci previ però de potencial tempestuós a l’estret de Formosa.

Menys de 24 hores després, el mateix avió s’ha enlairat de l’aeroport Songshan de Taipei, després d’una visita en què la funcionària ha promès que «els Estats Units no abandonaran Taiwan» i que ha indignat Pequín. Abans de pujar a l’avió i continuar la seva gira per Àsia amb parades a Corea del Sud i el Japó, la política ha afirmat al seu compte de Twitter: «Que ningú s’equivoqui. El compromís dels Estats Units amb el poble de Taiwan es mantindrà inalterable ara i en les pròximes dècades».

Pelosi s’ha vist amb activistes pels drets humans, entre els quals hi havia Wuer Kaixi, un dels líders del moviment estudiantil que va protagonitzar les protestes a la plaça pequinesa de Tiananmen, reprimides per la Xina el 1989. En l’esdeveniment, al parc Jingmei de Taipei, Pelosi també va conversar amb el llibreter arrestat i interrogat a la Xina per vendre llibres prohibits per Pequín a la seva llibreria de Hong Kong, Lam Wing-kee, i amb l’activista Lee Ming-che, empresonat per «subversió» a la Xina entre 2017 i 2022.

En les últimes hores, Pequín ha respost al viatge, que ha qualificat de «deplorable traïció» i «farsa», amb un desplegament militar a l’estret de Taiwan i amb sancions a les importacions procedents de l’illa.

Taiwan, amb qui els EUA no mantenen relacions oficials, és un dels motius de conflicte més grans entre la Xina i els EUA, degut sobretot que Washington és el principal subministrador d’armes de l’illa i seria el seu aliat militar més gran en cas de conflicte bèl·lic amb el gegant asiàtic.

De la retòrica es desprèn que no serà lleugera. El president xinès, Xi Jinping, va advertir el seu homòleg nord-americà, Joe Biden, que «es cremarà si juga amb foc». El viatge de Pelosi empeny Pequín a un escenari delicat. D’una banda, mesures militars inèdites; de l’altra, editorials inflamats i rebequeries diplomàtiques. Amb una s’exposa a conseqüències imprevisibles amb la primera potència militar mundial i l’altra seria percebuda pel món i el seu poble com una rendició oprobiosa. «El tigre de paper», que deia Mao dels seus enemics.

El Ministeri xinès de Defensa va prometre «accions militars selectives», amb una sèrie de maniobres militars entorn de l’illa que començaran dijous, entre les quals, «el disparament de municions reals de llarg abast» a l’estret de Taiwan, que separa l’illa de la Xina continental. Aquestes maniobres són «una mesura necessària i legítima per respondre a les greus provocacions d’alguns polítics nord-americans i independentistes taiwanesos», segons la diplomàcia xinesa.

En certs punts, la zona d’operacions xineses s’acostarà a menys de 20 quilòmetres de la costa de Taiwan, segons les coordenades compartides per l’Exèrcit xinès. El Ministeri taiwanès de Defensa va dir que els exercicis violen les aigües territorials de l’illa.

«Algunes àrees dels exercicis xinesos violen [...] les aigües territorials» taiwaneses, va indicar el portaveu del Ministeri de Defensa, Sun Li-fang. «Aquesta és una acció irracional que desafia l’ordre internacional», va afegir. El Japó va manifestar a la Xina la seva preocupació per les maniobres, que segons el seu parer se sobreposen a la seva zona d’exclusió econòmica.

Caldrà diferenciar entre les mesures immediates i les posteriors, opina Xulio Ríos, director de l’Observatori de la Política Xinesa. «Fins ara els seus exercicis militars a l’estret han sigut mesurats, sense que els avions i barcos en traspassessin els límits. Aquí hi pot haver un canvi substancial i irreversible per remarcar una pressió militar mes incisiva sobre Taiwan. Hi haurà algun gest que marqui un salt qualitatiu però tindran més substància les mesures tot seguit per respondre a la falta de respecte dels Estats Units pels seus interessos. La Xina traslladarà un missatge clar tant a la seva població com a Washington», avança.

Mar del Sud

El perill no rau en les intencions sinó en els accidents. Al Mar del Sud de la Xina, per exemple, s’ha vorejat la tragèdia en diverses ocasions per l’acostament imprudent de barcos o avions xinesos i nord-americans. La densitat a les aigües taiwaneses multiplica aquests dies el risc. Diversos vaixells xinesos ronden la línia mitjana, l’oficiosa frontera marítima, i algunes informacions asseguren que fins a la zona es dirigeixen dos dels seus portaavions. A l’est de Taiwan també han arribat quatre vaixells de guerra nord-americans i un portaavions. «Maniobres rutinàries», ha promès Washington. I la premsa taiwanesa parla d’enviament de caces per reforçar posicions i d’una alerta màxima en les tropes.

La Xina i els Estats Units ja s’han culpat preventivament del que pugui passar. Pequín veu en la visita de Pelosi una altra línia vermella que ignora Washington en un afer sagrat. Per la Casa Blanca, en canvi, el viatge del màxim càrrec nord-americà en dècades a l’illa, l’olímpic menyspreu als interessos xinesos i el massiu desplegament d’avions i barcos de guerra al pati del darrere són minúcies que Pequín hauria de digerir sense escarafalls.