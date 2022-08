La presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, es va reunir amb la presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen, i va proclamar que «no abandonaran Taiwan», illa que va descriure com un «exemple» per al món.

La funcionària va assegurar que la «solidaritat nord-americana amb Taiwan és crucial» i que la determinació del seu país per «protegir la democràcia taiwanesa i a la resta del món» es manté «inalterada».

Per la seva banda, la presidenta taiwanesa, que va condecorar Pelosi amb l’orde dels Núvols Propicis pel seu «suport» al territori, va mostrar la seva esperança que Taiwan i els EUA «continuïn el suport mutu» per fer que «la democràcia brilli de nou», alhora que va agrair a Pelosi les «accions concretes de suport a Taiwan en un moment crític».

Tsai va remarcar el compromís de Taiwan amb «mantenir la pau i la seguretat a l’estret de Taiwan», i va declarar que la seva Administració convertirà l’illa en «una força estabilitzadora clau» a l’hora de «garantir el desenvolupament estable del comerç global i de les cadenes de subministrament».

La presidenta va explicar que la invasió de Rússia sobre Ucraïna, on Pelosi també va viatjar el maig passat, ha fet que la seguretat a l’estret de Taiwan «hagi rebut atenció mundial». L’Acta de Relacions de Taiwan del 1979 no garanteix que Washington intervingui militarment si la República Popular de la Xina ataca l’illa, però tampoc ho descarta. A mitjans de maig el president nord-americà Joe Biden es va comprometre a defensar Taiwan si era atacada.

Dimarts al matí, Pelosi va visitar a més la Cambra de Representants de l’illa, on es va reunir amb el vicepresident de la institució, Tsai Chi-chang, i va mantenir una trobada amb membres de partits polítics representats al legislatiu, entre els quals, el governant Partit Progressista Democràtic (PPD) i l’opositor Kuomintang.

Tensió amb la Xina

Durant la seva visita, Pelosi va assenyalar les «grans oportunitats de cooperació econòmica» entre el seu país i Taiwan. Està previst que la funcionària abandoni Taiwan dimecres a la tarda per reprendre la seva gira per Àsia amb parades a Corea del Sud i el Japó després de les realitzades des de dilluns a Singapur i Malàisia.

Tot i que s’hi especulava, la visita no oficialment anunciada de Pelosi a Taiwan ha indignat la Xina, que l’ha qualificat com una «traïció deplorable» per part nord-americana. Pequín ha respost a aquest moviment diplomàtic amb un desplegament militar a l’estret de Taiwan i sancions comercials sobre l’illa. La Xina reclama la sobirania sobre l’illa i considera Taiwan una província rebel des que els nacionalistes del Kuomintang es van replegar allà el 1949, després de perdre la Guerra Civil contra els comunistes.

Es tracta de la primera visita d’un president de la Cambra de Representants dels EUA a Taiwan des de fa 25 anys. Va ser el 1997 quan el republicà Newt Gingrich va visitar el territori. També és la visita de més nivell per part d’un representant nord-americà des d’aquella data, si bé diverses delegacions de congressistes han passat per allà en els últims mesos.