Es fa de dia a Kabul mentre un dron nord-americà sobrevola la capital afganesa. Ayman al-Zawahiri està al balcó de casa seva. Es disparen de sobte dos míssils i, després d’anys de seguiment, i per decisió de Joe Biden, <strong>el líder d’Al-Qaida cau mort</strong>.

Al voltant de la casa, on viuen la seva dona, la seva filla i els seus nets, amb prou feines queden rastres d’un atac. No sembla haver-se produït cap explosió, i tampoc es coneixen més víctimes. Ara es pot observar no sense dificultat com ha quedat la casa del líder d’Al-Qaida.

El règim talibà està restringint el pas per la zona bombardejada. «Els talibans prevenen que la premsa s’hi acosti, insistint que no hi ha res a veure, mentre ens apunten amb armes», va indicar des del lloc Secunder Kermani, corresponsal de la BBC.

Les imatges mostren una vivenda enreixada de tres plantes que ara té les finestres trencades i alguns danys estructurals. S’hi han instal·lat teles que impedeixen observar-ne l’interior.

Era aquest diumenge a la matinada quan, amb el sol tímid, tocant les muntanyes del nord de Kabul, Ayman al-Zawahiri, líder d’Al-Qaida de 71 anys, un dels gihadistes més buscats del món, va sortir al balcó de la casa de luxe de 17 habitacions en què es trobava.

Segons explicaria l’endemà la intel·ligència nord-americana, Al-Zawahiri es va mudar a aquest edifici a principis d’any amb la intenció de reunir-se amb la seva família, que va arribar a l’Afganistan en un punt indeterminat entre el 2019 i el 2020.

Era una cosa que feia sovint: l’home mai sortia de casa, sota cap concepte, i l’únic moment en tot el dia en què emergia de les quatre parets de l’edifici era quan sortia al balcó. Aquest diumenge va ser la seva última vegada: dos míssils Hellfire, disparats des d’un dron nord-americà que sobrevolava Kabul, la capital afganesa, van impactar contra la façana de l’edifici.