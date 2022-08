El Ministeri d’Infraestructures d’Ucraïna ha informat avui de la sortida, a les 06.15 GMT, d’un primer barco amb un carregament de 26.000 tones de cereals des del port comercial d’Odessa, al mar Negre, segons el portal ucraïnès ‘Ukriform’.

D’acord amb aquest mitjà, que esmenta fonts ministerials, el vaixell de càrrega ‘Razoni’ viatja sota bandera de Sierra Leona i es dirigeix al port de Trípoli, al Líban, amb tones de blat de moro ucraïnès.

Anteriorment un portaveu del Govern turc havia informat de la previsible partida d’un primer carregament aquest matí, després de l’acord arribat a finals de juliol entre Rússia i Ucraïna, per separat, per possibilitar el desbloqueig del gra ucraïnès.

Turquia, mediador

Turquia actua com a verificador d’aquest acord, en què aquest país va actuar de valedor amb les Nacions Unides, i dirigeix així mateix el centre de control establert per vetllar per les operacions.

El propòsit de l’acord és possibilitar de nou les exportacions de cereals ucraïnesos i pal·liar la crisi alimentària mundial agreujada des de l’inici de la guerra d’Ucraïna, el febrer passat.

L’inici de les operacions es va veure dificultat per diversos atacs contra el port d’Odessa, un dels tres dels quals han de sortir aquests transports, entre acusacions de Kíiv i la comunitat internacional cap a Rússia de soscavar l’acord.

A això van seguir diverses operacions de desminatge de les aigües d’aquests ports i noves demores, supervisades per Turquia i un equip integrat per experts d’altres països occidentals.

Alleujament de la crisi alimentària

L’acord firmat el 22 de juliol a Istanbul, que permet la represa de les exportacions ucraïneses, apunta l’alleujament d’una crisi alimentària mundial a causa de l’augment dels preus dels cereals que posa en risc de fam els països més pobres del món.

Dimecres es va inaugurar a Istanbul el Centre de Coordinació Conjunta (CCC), encarregat de controlar les exportacions de gra ucraïnès a través del mar Negre, com ho estableix l’acord.

El CCC inclou representants d’Ucraïna i Rússia, així com de Turquia i de les Nacions Unides.

El CCC s’encarregarà de registrar i controlar els vaixells mercants que participin en els combois, de seguir-los per internet i per satèl·lit, i de fer que els vaixells siguin inspeccionats en el moment de la càrrega als ports ucraïnesos i a la seva arribada als ports turcs.