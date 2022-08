Les autoritats australianes van imposar una multa de 2.664 dòlars locals (més de 1.860 dòlars dels EUA o 1.822 euros) a un passatger provinent d’Indonèsia que no va declarar a l’arribar dos sandvitxos de salsitxes i ous (els anomenats McMuffin de McDonald’s) i un croissant amb pernil.

Segons han informar aquest dilluns les autoritats locals, aquests aliments, que seran analitzats per determinar si estan contaminats amb febre aftosa, van ser detectats la setmana passada a l’aeroport de la ciutat del nord de Darwin per Zinta, un gos del departament de bioseguretat d’Austràlia.

«Aquest serà el menjar Maccas (McDonald’s) més car que hagi pagat aquest passatger», ha dit el titular australià d’Agricultura, Murray Watt, en un comunicat divulgat avui.

Va mentir en la declaració

Murray es referia a la multa imposada a l’australià que tornava d’Indonèsia per violar les normes de seguretat alimentària del país, entre les més estrictes del món, i mentir en la seva declaració de viatge.

Austràlia ha redoblat la vigilància als aeroports a causa de la propagació de la febre aftosa, que afecta el bestiar boví, oví, cabrú i porcí, a Indonèsia, incloent-hi Bali, una de les destinacions principals dels australians.

Febre aftosa

Davant el temor que la febre aftosa es propagui al país oceànic, i que posi en perill les milionàries exportacions agroramaderes, les autoritats australianes consideren que els productes carnis procedents d’Indonèsia suposen un gran risc per a la nació.

«Austràlia està lliure de febre aftosa i vol continuar mantenint-se així», ha precisat el ministre Watt en el comunicat aquest dilluns.

A més de redoblar la seguretat als aeroports australians, el Govern del primer ministre australià, Anthony Albanese, per evitar que el virus es propagui al país, ha posat en marxa mesures com la col·locació d’alfombres per desinfectar les xancletes i sabates dels passatgers procedents d’Indonèsia.