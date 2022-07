La família d’Alika Ogorchukwu, el venedor ambulant nigerià assassinat divendres en ple carrer a la ciutat italiana de Civitanova Marche (centre), avui ha exigit justícia i saber per què l’homicida no estava vigilat si té problemes psiquiàtrics.

«Amb les disculpes de Filippo Claudio Ferlazzo (a l’autor del crim) no n’hi ha prou. Ara només necessitem justícia, no venjança. És difícil arribar a comprendre el que ha passat», va declarar als mitjans l’advocat de la família de la víctima, Francesco Mantella.

Alika Ogorchukwu, nigerià de 39 anys, amb dona i un fill de vuit, va morir divendres a la tarda en mans de l’italià Ferlazzo, de 32, que el va colpejar amb la seva pròpia crossa i després el va matar a terra del centre de la ciutat, a plena llum del dia i davant els vianants. L’agressor, natural de Salern (sud), va ser detingut després, va demanar disculpes i va al·legar que havia agredit Ogorchukwu perquè havia demanat «insistentment» almoina i perquè havia agafat del braç la seva nòvia.

Les autoritats policials van descartar ahir el racisme com a causa del crim i el van atribuir a «un rampell de violència fora del normal» a causa dels suposats problemes psiquiàtrics del detingut.

L’advocat de la família va considerar que, si hi ha una raó psiquiàtrica darrere del crim, «és necessari reflexionar» per què Ferlazzo no estava controlat, ja que pel que sembla compta amb un tutor designat, la seva mare. «Necessitarem començar una sèrie d’indagacions. Tenim plena confiança en la tasca de la Fiscalia de Macerata», va declarar el lletrat.

El nigerià, venedor ambulant, es trobava al cèntric carrer Umberto I de Civitanova Marche, port turístic a la costa de l’Adriàtic, quan va ser agredit per l’italià. Es va desencadenar una baralla en la qual l’italià va assestar diversos cops a Ogorchukwu fins a tirar-lo a terra i després es va posar sobre ell fins acabar amb la seva vida, tal com s’aprecia en els vídeos que van fer els vianants.

L’homicidi ha commocionat el país, en plena campanya electoral per a les eleccions generals del 25 de setembre, sobretot perquè el crim es va produir al carrer a plena llum del dia davant dels vianants que passaven pel lloc, sense que ningú intervingués.