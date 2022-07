Alika Ogorchukwu, nigerià de 39 anys i venedor ambulant, estava demanant almoina al centre de la ciutat italiana de Civitanova Marche quan, després d’una baralla amb un vianant, va ser assassinat a plena llum del dia. Segons apunten les primeres reconstruccions dels fets, Ogorchukwu es va acostar a demanar diners a un jove, identificat com a Filippo Claudio Ferlazzo, de 32 anys, i aquest, després de negar-l’hi, va començar una baralla i el va colpejar fins a la mort.

El succés va tenir lloc aquest divendres al cèntric carrer Umberto I de Civitanova Marche, considerat el port turístic de la costa de l’Adriàtic. L’agressió va ser gravada en vídeo per diversos vianants. En les imatges s’aprecia que durant la baralla l’italià va clavar diversos cops a Ogorchukwu fins a tirar-lo a terra i després es va posar sobre seu fins acabar amb la seva vida.

Ogorchukwu, amb dona i un fill de 8 anys, va ser declarat mort allà mateix. L’agressor, Ferlazzo, ja ha ingressat a la presó acusat d’homicidi voluntari i robatori, ja que es va emportar el telèfon de la víctima. Després dels fets, l’homicida ha demanat «perdó» a la família d’Ogorchukwu a través del seu advocat i ha al·legat que la baralla va començar perquè aquest li «demanava insistentment almoina» i va agafar del braç la seva nòvia, que l’acompanyava en aquell moment i ja ha declarat com a testimoni.

El portaveu del cos de policies de Macerata (centre), Matteo Luconi, va explicar que, tot i que la investigació segueix oberta, de moment no hi ha elements que permetin atribuir el crim directament al racisme, sinó que «sembla que va sorgir» quan la víctima demanava almoina.

Condemna pública

L’homicidi d’Alika Ogorchukwu ha commocionat el país. Aquest dissabte nombroses persones, entre les quals la comunitat nigeriana, s’han congregat a Civitanova Marche i Ancona per demanar justícia i criticar la «indiferència» dels que van assistir al crim sense intervenir.

«L’assassinat d’Alika Ogorchukwu fa esglaiar. La ferocitat inaudita. La indiferència estesa. No hi pot haver justificació i no n’hi ha prou amb el silenci. L’últim ultratge a Alika seria girar full i oblidar», ha denunciat el líder del Partit Demòcrata, Enrico Letta.

L’associació de Sant Egidi, dedicada a l’acollida de refugiats a Itàlia, ha lamentat avui aquests fets i ha cridat a «aturar la violència però també la violència que obre el camí». «És un episodi que ha passat en un carrer normalment ple de gent, al centre de Civitanova Marche. Hi ha fins i tot qui l’ha gravat, d’altres van cridar l’agressor, però ningú va intervenir», ha denunciat l’organització.

El ministre de Sanitat en funcions, Roberto Speranza, ha assegurat que «la indiferència és tan greu i injustificable com la violència». Fins i tot els líders ultradretans Matteo Salvini i Giorgia Meloni, sempre crítics amb la immigració, han lamentat el crim i han demanat que «la condemna sigui la màxima possible» per a l’agressor.