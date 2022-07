Ucraïna ha començat els seus preparatius per arrencar, en les pròximes jornades, amb les exportacions de blat, bloquejades des que va començar la invasió russa el febrer d’aquest any.

Rússia va establir un bloqueig marítim contra Ucraïna, que va veure com part de les seves reserves de blat i gra –les que són a les zones ocupades per l’Exèrcit rus– eren robades i venudes per Moscou. A les zones controlades per Kíiv, en l’actualitat, hi ha 22 milions de tones esperant a ser comercialitzades.

La setmana passada, Ucraïna i Rússia van arribar a un acord per reprendre aquestes exportacions a través del mar Negre primer i de l’estret del Bòsfor després. És precisament a la ciutat d’aquest estret, a Istanbul, on l’acord preveu l’establiment d’un Centre de Coordinació Conjunt, amb representants de Turquia, l’ONU, Rússia i Ucraïna.

Inspeccions en mans de Turquia

«Aquest centre assegurarà que Ucraïna pugui exportar aliments a través dels tres ports d’Odessa, Txornomorsk i Iuzhni. Creiem que la consecució d’aquest centre ajudarà a evitar una crisi alimentària mundial, i servirà per abaixar els preus del blat arreu del món», ha dit aquest dimecres, en l’obertura del centre, el ministre de Defensa turc, Hulusi Akar.

Segons el pacte, Turquia tindrà un paper fonamental en què les exportacions ucraïneses puguin seguir el seu curs. Als ports de Turquia, segons ha dit Akar, s’investigaran els vaixells de càrrega que surtin o vagin als ports ucraïnesos per evitar que s’importi armament i municions.

S’espera que el primer barco amb blat ucraïnès surti entre aquest dimecres i aquest dijous. Després d’una travessia de dos dies, el barco arribarà a Turquia, des d’on, després de ser inspeccionat, seguirà la seva ruta fins als mercats mundials de blat.

«La condició primària que hem de considerar és la seguretat de la navegació dels barcos. Aquesta és una de les consideracions que estem tenint en compte», ha dit Fred Kenney, director de l’Organització Marítima Internacional i membre de la delegació de les Nacions Unides en el centre de coordinació d’Istanbul.