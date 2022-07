Els escenaris també parlen. Les taules on s’ha assegut el president francès, Emmanuel Macron, en les seves recents trobades amb el president rus i l’ucraïnès, respectivament, reflecteixen clarament les distàncies polítiques que separen els diferents actors en la crisi ucraïnesa.

Vladímir Putin va rebre Macron a Moscou dilluns i es van asseure cadascun a un costat d’una llarga taula –sis metres de longitud, concretament–, fet que de cap manera aconseguia un ambient càlid ni propici per al diàleg, en concordança amb la distància que separa el líder rus, que amenaça Occident amb la invasió d’Ucraïna, i el francès, membre de pes de la família europea i de l’OTAN.

En contraposició, una petita taula rodona, més propensa a la proximitat i a l’entesa, va ser la que va acollir la trobada entre el president francès i el seu homòleg ucraïnès, Vladímir Zelenski, ‘socis’ enfront de les intencions invasives de Rússia.

A Moscou no hi va haver ni salutacions efusives ni calidesa en les formes. Putin va rebre Macron per escoltar de primera mà les seves idees sobre la seguretat a Europa de l’Est. Després de sis hores de converses, en un to més conciliador que l’empleat en els últims dies, el líder del Kremlin va admetre, durant una trobada amb la premsa celebrada a altes hores de la nit, que algunes de les propostes que li havia portat des de París el seu interlocutor podien «establir les bases d’avenços futurs».