El primer ministre italià, Mario Draghi, ha instat el Parlament a «reconstruir» la seva coalició d’unitat nacional, després de la crisi causada pel seu soci Moviment 5 Estrelles (M5S), que el va obligar a presentar la dimissió, ara reconsiderada.

Per seguir endavant, Mario Draghi vol un nou pacte de Govern que reconstrueixi la coalició amb «valentia, altruisme i credibilitat». «L’única via, si volem continuar junts, és reconstruir aquest pacte», ha puntualitzat el primer ministre italià, en el seu esperat discurs davant el Senat. L’excap del Banc Central Europeu ha deixat així en mans dels partits polítics de la coalició la supervivència d’un Executiu que «els italians estan demanant que segueixi dret», segons ha dit.

El rebuig de Draghi de ser el cap d’un Govern feble continua sent categòric. Però, per primera vegada des del començament de la crisi política italiana dijous passat, Draghi ha donat així a entendre que hi ha la possibilitat que segueixi en el càrrec. Després de dies de grans incògnites sobre el futur del país, l’hora de la veritat arribarà aquesta tarda, quan els partits hauran de votar una moció de confiança al Parlament.

Grans desafiaments

Els desafiaments que Itàlia té davant, les reformes que ha demanat la Unió Europea, la crisi econòmica, la resposta que el país ha de donar davant la invasió russa d’Ucraïna. Totes aquestes «emergències» són la raó per les quals ell ha decidit reconsiderar la seva decisió d’abandonar, segons ha explicat. «Itàlia és forta quan està unida», ha insistit el polític, al fer un repàs dels èxits del seu Govern i posant en més d’una ocasió èmfasi en la «recobrada credibilitat d’Itàlia» davant els socis internacionals.

Per això també, la conclusió a la qual Draghi ha arribat en els últims dies és que la ciutadania vol que ell segueixi en el poder. «Les mobilitzacions de ciutadans d’aquests dies no tenen precedents i són impossibles d’ignorar», ha remarcat Draghi, que va ser interromput en diverses ocasions tant per aplaudiments com per esbroncades dels senadors presents en la sessió.

«¿Els partits i els parlamentaris estan a punt per reconstruir aquest pacte? ¿Estan a punt per reconstruir aquest esforç que després amb el passar del temps s’ha debilitat?», ha preguntat el mandatari, al criticar també –en més d’una ocasió i amb duresa– la decisió d’un dels socis del seu Govern, el Moviment 5 Estrelles, de retirar la setmana passada el suport a la coalició governamental. El Moviment 5 Estrelles (M5S) no va votar una moció de confiança del seu propi Govern, desmarcant-se de la resta dels socis, cosa que va obligar Draghi a presentar la dimissió, rebutjada pel cap de l’Estat, Sergio Mattarella.