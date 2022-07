Les temperatures rècord no es queden només al sud d’Europa. Alemanya, Bèlgica i el Regne Unit afronten calor extrema. Ja diumenge passat, el Regne Unit va activar l’alerta vermella per primera vegada en la seva història a causa de les altes temperatures, tot i que des de l’Oficina Meteorològica van avisar que el veritable rècord seria aquest dimarts, quan es calcula que els termòmetres arribaran als 43 graus en algunes parts del país.

Al sud, que fins ara ha sigut el territori més afectat, França va viure dilluns la «jornada més calorosa» de l’actual onada, fet que va provocar diversos rècords de temperatura en localitats de l’oest com Brest, amb 39,3º, o Nantes, amb 42º, segons va indicar el servei meteorològic Météo-France. Mentrestant, a Espanya i Portugal, els bombers continuen lluitant contra els incendis forestals que arrasen milers d’hectàrees.

Aquesta onada de calor és la segona registrada en menys d’un mes a Europa. Per als científics, la continuïtat d’aquests fenòmens és conseqüència directa del canvi climàtic.

Alemanya es prepara

Aquest dimarts, l’onada de calor arribarà a l’oest d’Alemanya, on els serveis meteorològics preveuen temperatures de fins a 40 graus al llarg del dia. El Servei Alemany de Meteorologia (DWD) ha pronosticat que en algunes regions de l’oest se superarà l’anterior marca rècord, establerta en 39,2 graus. Així mateix, la calor s’estendrà a continuació cap al sud alemany, on s’espera que arribi a algunes regions de l’est, inclòs Berlín, dimecres.

El màxim absolut a Alemanya es va registrar el juliol fel 2019 a Duisburg, un dels nuclis urbans de l’oest del país, quan es va arribar als 41,2 graus. Les autoritats del país han fet una crida a la població d’aquestes regions a tenir la màxima prudència davant aquesta nova onada de calor extrem.

Museus oberts per afrontar la calor

A Bèlgica també estan sumits en l’onada de calor que es propaga per Europa, amb temperatures que poden arribar fins als 40 graus en alguns punts del país. El Govern ha pres algunes mesures per apaivagar els efectes de les altes temperatures: alguns trens deixaran de funcionar i comerços, com carnisseries o fleques, tancaran abans i d’altres, com les floristeries, no obriran.

El Govern belga també ha anunciat que els museus federals obriran les seves portes gratuïtament a les persones de més de 65 anys i per als seus acompanyants durant aquests dies perquè puguin afrontar les altes temperatures en espais climatitzats. És una de les mesures extraordinàries amb què les autoritats miren d’afrontar l’onada de calor que aquest dilluns va arribar al país i el pic de la qual s’espera aquest dimarts, amb temperatures que poden arribar fins als 40 graus, segons el Reial Institut Meteorològic, que va activar l’alerta taronja dilluns.

«La missió principal dels nostres grans museus és, òbviament, mostrar una col·lecció. Però també són institucions obertes a la societat i al servei de la població», va assenyalar el secretari d’Estat de Política Científica, Thomas Dermine, que va defensar que aquests espais estiguin «plenament disponibles per a les persones vulnerables en cas de fenòmens meteorològics extrems».

La regió de Flandes va aplicar aquest aquest dilluns un codi taronja en totes les seves reserves naturals a causa de la persistència de la calor i la sequedat, va informar l’Agència Flamenca per a la Naturalesa i els Boscos en la seva pàgina web. «Està molt sec i el risc d’incendi és molt alt, per això està prohibit fumar i fer foc a les reserves naturals i zones forestals», va advertir l’agència, que també recomana no deixar els nens sense vigilància.

Tot i que les temperatures altes són poc habituals al país, Bèlgica ha tingut setmanes particularment caloroses els últims estius, fins al punt que el 2019 es va activar per primera vegada l’alerta vermella, en un any en què es van superar els 40 graus. També el 2020 es va activar aquest nivell de risc.

Escòcia, en taronja

Escòcia podria tenir aquest dimarts el dia més calorós de la seva història, amb temperatures que es preveu que arribin als 35 graus. L’Oficina Meteorològica ha dit que hi ha «una bona possibilitat» que el rècord escocès de 32,9 graus se superi aquesta setmana. Dilluns la major part d’Escòcia va registrar altes temperatures, amb Edimburg i Aberdeenshire que van superar la marca dels 30 graus.

El secretari de Justícia i ministre principal per a la Resiliència, Keith Brown, ha comentat que el Govern escocès està rebent actualitzacions regulars dels proveïdors de transport, de l’NHS (servei mèdic) i els serveis d’emergència sobre l’impacte de l’onada de calor. «Insto la gent que pensi si ha de viatjar i, si ho fa, que s’asseguri d’anar ben equipat i planifiqui el seu viatge amb temps», ha dit adreçant-se a la població. «Els passatgers i conductors de trens han d’assegurar-se de tenir aigua, protector solar, barrets i ulleres de sol, i tenir un telèfon completament carregat en cas de qualsevol dificultat», ha afegit.

Incendis mortals

Els incendis forestals que arrasen el sud d’Europa amb milers d’hectàrees cremades en aquests moments han obligat a desallotjar més de 30.000 persones, que han hagut de ser ateses als refugis d’emergència habilitats per als evacuats.

A França, l’incendi que afecta la regió de la Gironda ja ha cremat prop de 17.000 hectàrees. «És un monstre com un pop, i està creixent i creixent i creixent a la part davantera, a la part posterior, als dos costats. Per la temperatura, pel vent, per la falta d’aigua en l’aire... És un monstre i és molt difícil lluitar-hi en contra», ha dit Jean-Luc Gleyze, president regional de la Gironda, al ser preguntat per les flames.

A Portugal, on es va arribar a temperatures de 47 graus dijous passat, s’ha declarat la majoria del país en perill d’incendi. Entre Espanya i el país lusità s’han notificat més de 1.000 morts per la calor aquests últims dies.