El Regne Unit viu aquest dilluns la que pot ser <strong>«la jornada més calorosa de la seva història».</strong> Així ho ha confirmat Penelope Endersb, directora executiva de l’Oficina Meteorològica, que, malgrat tot, ha precisat que el veritable rècord tindria lloc demà, quan es calcula que el termòmetre arribarà als 43 graus en alguns llocs del país.

Fins ara, la màxima temperatura registrada va ser de 38,7 graus al comtat de Cambridge el 2019. Un any més tard els meteoròlegs britànics van realitzar un hipotètic pronòstic del temps per al 2050 mostrant el mapa de l’illa amb temperatures de més de 40 graus. No ha fet falta que passessin tres dècades. Està passant ara i la velocitat amb què s’està produint l’escalfament sorprèn els meteoròlegs.

Bona part d’Anglaterra es troba per primera vegada sota alerta roja per la calor extrema en ciutats com Londres, Birmingham, Leeds, Cambridge, Manchester i York. La resta del país es troba en alerta taronja, segon grau màxim. Les autoritats han recomanat als ciutadans que canviïn els seus hàbits diaris, que no s’exposin al sol i que evitin el viatjar excepte que sigui essencial. Augmenta també la pressió en hospitals, urgències mèdiques i servei de bombers.

«Creiem que avui pot ser el dia més càlid en la història del Regne Unit, amb les temperatures més altes al sud-est (d’Anglaterra)», ha declarat Endersby a la BBC. «Però és demà quan realment hi ha la possibilitat més gran d’arribar els 40 graus i temperatures encara més elevades. Fins i tot els 41 graus no són descartables. Hem arribat fins als 43 en el model de simulació, però esperem que no s’arribi a tant». Les temperatures han de baixar a partir de dimecres.

Evitar viatges

Escòcia, malgrat trobar-se en taronja ha imposat restriccions de velocitat en la circulació dels trens, cosa que està doblant el temps de cada trajecte. Altres serveis ferroviaris han sigut suspesos. El consell és evitar els viatges els pròxims dos dies.

Les escoles també s’estan veient afectades per la calor. El curs escolar encara no s’ha acabat i algunes escoles sense ventilació o refrigeració suficient a les aules han optat per cancel·lar les classes. D’altres han reduït la jornada i han suspès totes les activitats esportives.