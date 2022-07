El primer ministre de Sri Lanka, Ranil Wickremensinghe, ha jurat aquest divendres com a president interí després de la fugida de Gotabaya Rajapaksa a Singapur. Wickremesinghe, de 73 anys, ha prestat jurament davant el president del Tribunal Suprem, Jayantha Jayasuriya, segons ha anunciat l’oficina del primer ministre. El president del Parlament, Mahinda Yapa Abeywardana, ha anunciat també que el pròxim 20 de juliol s’elegirà un nou mandatari per completar el mandat fins al novembre del 2024.

La confirmació de la dimissió de Rajapaksa s’ha celebrat als carrers del país asiàtic, on milers de ciutadans han sortit al carrer per celebrar la seva sortida del poder després de més de tres mesos de protestes exigint-ne la renúncia. Les celebracions han començat a primera hora de la matinada, fins i tot abans de produir-se l’anunci oficial, quan amplis grups de persones han començat a omplir els carrers de Colombo ballant, llançant petards o cridant consignes, segons les imatges difoses a les xarxes socials. Amb la seva dimissió, Rajapaksa s’ha convertit en el primer president del país a renunciar des que Sri Lanka va adoptar el sistema presidencial de govern el 1978.

Nou mandatari

No obstant, el temps de Wickremensinghe com a president interí no serà gaire llarg. El Parlament elegirà un nou mandatari dimecres 20 de juliol per completar la legislatura fins al novembre del 2024. Mahinda Yapa Abeywardana, president del Parlament, ha anunciat que podran presentar-se candidatures fins dimarts i els diputats hauran de votar un nou cap d’Estat dimecres.

Sri Lanka viu la pitjor crisi econòmica i política de la seva història, cosa que ha provocat massives protestes des de fa mesos. Dissabte, els manifestants van envair la residència oficial de Rajapaksa i el van obligar a sortir del país dimecres.

La greu crisi econòmica ha portat el país a caure en l’impagament del seu deute extern de 51.000 milions de dòlars, i està en converses amb el Fons Monetari Internacional (FMI) per a un acord de rescat. Però les negociacions s’han descarrilat amb l’enrenou polític, i un portaveu de l’FMI va dir dijous que l’organisme espera que es resolgui el problema per reprendre-les.

L’illa s’està quedant sense combustible, per això el Govern ha ordenat el tancament d’oficines no essencials i escoles per reduir el transport.