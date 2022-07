Dos germans, un d’ells menor d’edat, van morir i set persones més van resultar ferides la nit de dijous a divendres per un accident a la ciutat francesa de Cholet amb els focs artificials que marcaven el final de les celebracions de la Festa Nacional.

Segons la Fiscalia, les víctimes mortals són un nen de 7 anys i la seva germana de 24, als quals cal sumar-hi set ferits, un d’ells molt greu.

L’alcalde de Cholet, Gilles Bourdouleix, va indicar, en declaracions a l’emissora France Info, que un coet va explotar enmig de la gent que estava en un espai pròxim al ball popular que s’havia organitzat al costat d’un estadi.

📌 DIVERS : A Cholet, le feu d’artifice du 14 Juillet fait deux morts, dont un enfant de 7 ans. Le lieu de l’accident, très proche de la mise à feu, interroge sur la sécurité en place. pic.twitter.com/qJggpq9Y4N — KAM Actualités 🗞 (@kamactualites) 15 de julio de 2022

«Les persones encarregades de la seguretat –segons el que m’han dit– van demanar a les persones que eren en aquest lloc que s’allunyessin, tot i que a priori no hi havia perill com a tal», va explicar l’alcalde, que va posar èmfasi en el fet que l’organització dels focs artificials anava a càrrec d’«una empresa seriosa» i amb experiència.

El fiscal Eric Bouillard va anunciar que s’ha obert una investigació per homicidi involuntari en què caldrà determinar, entre altres coses, si caldria haver impedit que les persones afectades estiguessin allà.