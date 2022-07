A Hongria, el Govern ha ordenat a les llibreries que venguin segellats i embolicats els llibres per a menors amb temàtica LGTBI. Així ho assenyala la legislació homòfoba del país, que va encara més enllà i prohibeix vendre exemplars que continguin passatges sobre l’homosexualitat o el canvi de sexe a menys de 200 metres d’una escola o una església.

Aquestes noves restriccions estan contemplades en un nou decret que inclou una guia sobre l’aplicació de la llei anti-LGTBI que va ser aprovada al juny, i la redacció de la qual ha causat una enorme incertesa per la seva ambigüitat. El Govern de Viktor Orbán afirma que la normativa forma part d’una llei més àmplia que augmenta les penes per pedofília i crea una base de dades de delinqüents sexuals, una cosa, afirma, necessària per protegir els nens.

Sota aquesta llei, la venda d’obres clàssiques de la literatura com Orlando de Virginia Woolf, una novel·la que explica la vida d’un noble anglès que es transforma en dona, quedaria prohibida prop d’una escola o una església. Però no és només Virginia Woolf, tampoc passen el tall altres clàssics que van des de poemes de Safo a Les metamorfosis d’Ovidi, passant per versos dels francesos Paul Verlaine i Arthur Rimbaud, fins a novel·les de l’alemany Thomas Mann o drames i sonets de l’anglès William Shakespeare, entre moltíssims altres que també es veurien vetats o censurats.

Exhibits per separat

Des de principis de setembre del 2020 es prohibeix exhibir i col·locar als aparadors productes dirigits a menors que presentin la sexualitat d’una manera «arbitrària», així com el canvi de sexe o l’homosexualitat. A més, els llibres amb aquest contingut han de ser exhibits dins les llibreries per separat i en un embalatge que els distingeixi. De fet, al juliol es van imposar l’equivalent a uns 800 euros de multa a una filial de la cadena de llibreries més gran del país, Lira Konyv, per no etiquetar clarament un llibre per a nens que representa famílies amb pares del mateix sexe. L’argument era que s’havien vulnerat les regles de protecció del consumidor al no indicar que el llibre contenia «material que es desvia de la norma».

«No queda clar què significa prohibir la presentació arbitrària de la sexualitat i el canvi de sexe, ja que partint d’aquests criteris obres mestres de la literatura hongaresa i universal poden ser prohibides», ha afirmat recentment la Federació d’Editorials i Llibreries (MKKE) en un comunicat.

Tamás Dombos, membre de la directiva de la Societat Háttér, que defensa els drets LGTBI, ha explicat a Efe que «el decret no va ser pensat», i ha assenyalat que el text parla de publicacions dirigides a menors, però no especifica què passaria amb els llibres destinats als adults ni on és la diferència. «No aclareix els dilemes bàsics que ja eren presents en la llei, com què significa propagar o presentar aquests temes», ha insistit l’activista titllant el decret de «ridícul», i difícil de portar a la pràctica. Dombos remarca que just aquest caràcter ambigu de la llei és el que la fa perillosa, ja que «hi podria haver una interpretació molt restrictiva, que fins i tot podria arribar a prohibir» certes publicacions i llibres.

Crítiques des d’Europa

Els crítics amb la llei, entre els quals no només hi ha l’oposició i grups de drets humans, sinó també la Comissió Europea i la majoria dels Governs de la Unió Europea (UE), veuen en la normativa una manera de discriminar i estigmatitzar la comunitat LGTBI.

L’aprovació de la llei el juny passat va produir nombroses protestes contra el Govern. Al juliol la Comissió Europea va obrir un procediment contra Hongria per discriminar el col·lectiu LGTBI, mentre que a Hongria diverses organitzacions van avançar que la desobeiran. Una petició contra «la llei homòfoba creada segons el model rus» ha recollit més de 130.000 firmes, mentre que empreses mediàtiques com el grup alemany RTL o el nord-americà HBO han protestat contra la legislació.

No només això, l’edició hongaresa de la revista Elle va publicar en el número d’aquest mes tres portades diferents, amb una parella cadascuna, una gai, una lesbiana i una d’heterosexual, sota el lema «One Love» (Un amor). L’editora en cap d’Elle, Katalin Gál, va explicar al diari digital 168ora que les portades no són escandaloses sinó la llei, i que ni per un moment van pensar no publicar-les. L’objectiu de la llei, segons creu Gál, és «forçar l’autocensura».

A favor de la igualtat

Malgrat les polítiques del primer ministre, l’ultranacionalista Viktor Orbán, que, segons Dobos, seguiran fins a les eleccions de la primavera del 2022, diverses enquestes publicades en els últims dos mesos apunten que la majoria dels hongaresos és a favor de la plena igualtat en drets de les persones LGTB. De fet, les últimes enquestes afirmen que el matrimoni de persones del mateix sexe té el suport fel 59% dels hongaresos, pel 33% del 2019. I una aclaparadora majoria del 83% no creu en l’afirmació que algú pot convertir-se en homosexual després de sentir parlar sobre orientació sexual a l’escola.