El mexicà Rafael Caro Quintero, el fugitiu més buscat per l’Agència Antidroga Nord-Americana (DEA, en anglès) i per qui s’oferia una recompensa de 20 milions de dòlars per informació per capturar-lo, va ser detingut aquest divendres en el municipi de Guachochi, a l’estat de Chihuahua.

La detenció de Caro Quintero, de 69 anys, es va deure que les autoritats suposadament havien detectat que va tornar a l’activitat criminal a mínima escala, segons van confirmar fonts oficials. El capo de 69 anys, detingut en un operatiu de la Secretaria de Marina (Semar), era buscat pel segrest i assassinat el 1985 de l’agent de la DEA Enrique Camarena, perpetrat el febrer d’aquell any, i per altres crims relacionats amb el narcotràfic i la delinqüència organitzada. Fundador del càrtel de Guadalajara, Caro Quintero va ser un dels principals capos en la dècada de 1980 i dels primers en enviar droga a gran escala als Estats Units. La història de Rafael Caro Quintero Nascut el 3 d’octubre de 1952 a l’estat mexicà de Sinaloa, bressol dels grans capos mexicans, Caro Quintero, que va acumular una gran fortuna, va fundar el seu càrtel amb Miguel Ángel Félix Gallardo i Ernesto Fonseca Carrillo, àlies «Don Neto». La detenció de Caro Quintero ocorre dies després de la reunió del president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, amb el seu homòleg dels Estats Units, Joe Biden. A finals de novembre del 2019, una jutge federal mexicana va atorgar al capo una empara contra l’extradició als Estats Units, on era requerit per l’assassinat de l’agent de la DEA el 1985. Mentre que a inicis d’octubre, la Suprema Cort de Justícia de la Nació (SCJN) va negar l’empara contra l’extradició al narcotraficant, pròfug des que el 2013 va sortir de presó per una resolució judicial que va ser revocada posteriorment. Després, Caro Quintero, que va estar pres de 1985 a 2013, va ser alliberat per una decisió que després va ser revocada. Els Estats Units van presentar l’abril del 2018 un nou procés criminal contra el capo com a responsable del segrest, tortura i assassinat de l’agent Camarena. Les autoritats nord-americanes oferien una recompensa de 20 milions de dòlars per a qui els proporcionés informació que els permetés localitzar i capturar a Caro Quintero, assenyalat com el líder d’una empresa criminal. Al sortir de presó, les autoritats presumeixen que es va unir a les files del cartell de Sinaloa i va estar implicat en el tràfic de drogues, la raó que va motivar que els Estats Units decidissin obrir-li un nou procés en la cort del districte aquest de Nova York, la mateixa que va jutjar Joaquín «el Chapo» Guzmán.