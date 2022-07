Rússia i Ucraïna negocien a Turquia el desbloqueig de l’exportació de gra ucraïnès atrapat als ports per la guerra. L’acord implicarà la creació d’una zona de seguretat per inspeccionar els barcos a prop d’aigües ucraïneses, un control que efectuaran conjuntament Turquia i l’ONU, ha indicat avui l’agència oficial russa RIA Nóvosti.

«S’entén que es crearà una zona de seguretat als voltants de les aigües territorials d’Ucraïna, on es portarà a terme el control dels barcos que van als ports», va dir a l’agència una font que està al cas de les negociacions dimecres a Istanbul entre experts militars de Rússia, Ucraïna i Turquia, amb la mediació de representants de l’ONU. D’acord amb el mitjà rus, els controls dels barcos que atraquin als ports ucraïnesos, una insistència de Moscou per evitar el contraban d’armes i «provocacions» per part de Kíiv, els portaran a terme Turquia i l’ONU.

Segueixen els atacs

Mentrestant, míssils russos han impactat aquest dijous a la ciutat ucraïnesa de Vínnitsia, molt allunyada de la línia del front, en un atac que, segons les autoritats ucraïneses, ha provocat almenys 12 morts, entre ells un nen petit.

L’atac, que segons Ucraïna també ha causat desenes de ferits, s’ha produït tan sols un dia després de l’avenç en les converses entre Moscou i Kíiv per desbloquejar les exportacions, i posa de manifest com de lluny continuen estant els dos països de qualsevol tipus d’acord de pau malgrat els avenços en aquestes negociacions. «Hi ha ferits i morts, entre ells un nen petit», va escriure el president ucraïnès Volodímir Zelenski en l’aplicació de missatgeria Telegram. «¿Què és això, sinó un acte de terrorisme obert?»

Turquia i l’ONU

La vigília, les quatre parts van arribar a un principi d’acord per desbloquejar el gra ucraïnès, que encara ha de ser revisat i tancat, previsiblement el pròxim dia 20 o 21, segons RIA Nóvosti. A Istanbul Rússia, Turquia, Ucraïna i l’ONU van acordar qüestions com l’establiment d’un centre de coordinació a Istanbul, els controls conjunts als punts de sortida i destí dels ports, i la garantia de la seguretat de la navegació en les rutes de trasllat del gra ucraïnès.

Segons la font citada per l’agència russa, no hi ha obstacles importants per a la firma de l’acord i només queden detalls tècnics per resoldre. Totes les parts estan decidides a iniciar el mecanisme. Es discutiran els detalls tècnics. Totes les parts entenen la importància de la decisió», ha recalcat.

20 milions de tones

Als ports ucraïnesos del mar Negre, sobretot a Odessa, hi ha bloquejades més de 20 milions de tones de cereal per la invasió russa, que no poden arribar als mercats internacionals.

Ucraïna insisteix en el desbloqueig dels seus ports marítims perquè la capacitat de transport a través dels ports del riu Danubi, el ferrocarril i punts de control per carretera cap a la frontera occidental no és suficient per reemplaçar la via marítima.

El juny passat, Ucraïna va aconseguir exportar unes 2,5 milions de tones de productes agrícoles a través de les rutes logístiques disponibles, quan la necessitat ascendeix a unes 8 milions de tones al mes.

Aquesta setmana, després de recuperar recentment l’estratègica illa de les Serps, al mar Negre, Ucraïna va aconseguir utilitzar l’estuari Bistroe a la desembocadura del Danubi per exportar part del gra des dels ports d’Izmaïl, Reni i Ust-Dunaisk. Prèviament, les navilieres globals havien d’utilitzar el canal romanès de Sulina.