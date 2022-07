El president de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, va aterrar aquest dijous a Singapur, l’endemà de fugir del seu país, sumit en una greu crisi política i econòmica amb manifestacions antigovernamentals multitudinàries. Rajapaksa, que ahir va volar en un avió de les Forces Armades fins a l’arxipèlag de les Maldives, ha aterrat a Singapur a les 19.17 hores (hora local) a bord d’un avió de l’aerolínia saudita Saudia i en companyia de la seva dona i alguns dels seus guardaespatlles després d’abandonar les Maldives, segons informacions del diari ‘Daily Mirror’.

El mitjà esmentat ha publicat una fotografia a les seves xarxes socials en la qual s’observa Rajapaksa amb la seva dona a la terminal de l’aeroport singapurès de Changi. Fonts pròximes a l’assumpte han indicat que el mandatari tan sols està de trànsit per Singapur abans de volar cap al Pròxim Orient i que no té intenció de demanar asil, al contrari del que apuntaven les primeres informacions.

En aquest sentit, el Ministeri d’Exteriors de Singapur ha confirmat que, de moment, Rajapaksa no ha sol·licitat aquesta mesura i que es troba al país de visita. «Confirmem que a Rajapaksa se li va permetre l’entrada a Singapur com una visita privada. No ha demanat asil i no se li ha atorgat cap asil. Singapur no sol satisfer les sol·licituds d’asil», ha indicat el Ministeri en la seva pàgina web.

Dimissió

Prèviament, el polític de Sri Lanka, que ha formalitzat durant la jornada la seva dimissió, ha hagut de ser escortat per unitats especials de la Força de Defensa de les Maldives abans d’embarcar. De fet, la seva arribada a l’arxipèlag ha provocat crítiques entre la població civil, que ha manifestat el seu suport al poble de Sri Lanka i ha demanat al polític que abandoni el país.

Els enfrontaments registrats al costat del Parlament en el marc de les protestes s’han saldat amb 84 ferits, segons informacions de la Policia recollides pel portal de notícies Times Online. Fonts mèdiques han indicat a aquest mitjà que en total 79 dels ferits són homes i cinc, dones . Tots es troben a l’Hospital Nacional de Colombo. A més, entre ells hi ha un militar, dues policies i dos periodistes.

Les protestes s’han saldat de moment amb un jove de 26 anys mort després de patir problemes respiratoris a causa de la inhalació de gasos lacrimògens llançats per les forces de seguretat en la residència del primer ministre.