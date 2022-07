El viatge del president dels EUA, Joe Biden, a Israel pateix un petit contratemps. I l’origen del desacord és a més de 2.000 quilòmetres. L’Iran s’ha convertit en el punt de fricció entre el president nord-americà i el primer ministre, Yair Lapid. «Les paraules no els aturaran, senyor president», s’ha atrevit a dir-li Lapid en una roda de premsa conjunta aquest dijous, i ha apuntat a la seva solució ideal: «Posar una amenaça militar creïble sobre la taula». Biden insisteix en la importància de la diplomàcia per contrarestar l’amenaça iraniana.

Ha sigut en territori israelià que els Estats Units s’han compromès a utilitzar «tots els elements del seu poder nacional» per evitar que l’Iran obtingui armes nuclears. La Declaració Conjunta d’Associació Estratègica entre els Estats Units i Israel de Jerusalem ha establert, per part nord-americana, que «una part integral d’aquesta promesa és el compromís de no permetre mai que l’Iran adquireixi una arma nuclear, i que està preparat per utilitzar tots els elements del seu poder nacional per assegurar aquest resultat». Biden ha defensat el «compromís ferri dels Estats Units d’Amèrica amb la seguretat d’Israel», però per a Lapid no n’hi ha hagut prou.

חתמנו על הצהרת ירושלים🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/CJ58yo2yWg — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) 14 de julio de 2022

«L’única cosa que aturarà l’Iran és saber que si continuen desenvolupant el seu programa nuclear, el món lliure utilitzarà la força», ha afirmat el nou primer ministre en roda de premsa. «El règim iranià ha de saber que si continua enganyant el món, pagarà un alt preu», ha afegit. Aquest dijous Biden també s’ha reunit amb el president d’Israel, Isaac Herzog, i s’ha trobat amb el líder de l’oposició, Benjamin Netanyahu, a la seva residència oficial.

Violacions dels drets humans

Les destinacions de la primera ruta de Biden pel Pròxim Orient són, si més no, polèmiques. «Biden, això és apartheid», diuen diversos cartells col·locats a les carreteres de la Cisjordània ocupada. Mentrestant, a l’Aràbia Saudita, les famílies dels dissidents empresonats pel règim esperen, sense gairebé esperances, que el president nord-americà esmenti les seves lluites en la seva reunió amb les autoritats saudites, aquest divendres.

«President Biden, això és apartheid; la visita presidencial dels Estats Units perpetua la realitat en lloc de canviar-la», denuncia l’organització B’Tselem en un comunicat. A les carreteres i els edificis, es llegeix ben gran el missatge perquè el mandatari nord-americà no pugui ignorar-lo quan visiti els territoris palestins aquest divendres. «La falsa simetria de visitar Jerusalem Occidental així com els territoris ocupats no canvia el fet que Jerusalem controla aquests últims; quan els EUA deixin de recolzar l’apartheid d’Israel, s’acabarà», assenyala.

A més, avui també s’ha conegut la xifra total de morts palestines a mans de l’Exèrcit israelià des de començament d’any. La primera meitat del 2022, han mort 60 palestins en accions de les tropes israelianes mentre que en tot el 2021, van ser 70. La violència ha anat en augment en els últims anys, ja que el 2020, 19 palestins havien sigut assassinats i el 2019 van ser una vintena. «No hi ha paritat de poder entre Israel i els palestins; no són dos costats iguals», escriu Hagai el-Ad, director executiu de B’Tselem a +972 Magazine.

«¿Poden els Estats Units, almenys, deixar d’inclinar la balança a favor del costat que ja ho té tot a favor contra els que miren de guanyar-se la vida amb la pols i el cel buit?», apunta el representant de l’organització israeliana. Biden ja ha deixat clar que aquest viatge no té la intenció d’avançar en la resolució del conflicte israelianopalestí. Malgrat allunyar-se de la retòrica agressiva del seu predecessor, el president demòcrata no ha tornat a l’statu quo d’abans de Trump, en què els viatges dels líders nord-americans se centraven en el conflicte i deixaven espai a la qüestió palestina. «Soc a casa», va dir Biden a l’aterrar, deixant clar que Israel és la seva prioritat.