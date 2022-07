Més a prop del que cosa s’espera d’una promoció turística que de la declaració d’un dirigent polític, les elogioses paraules de l’alcalde de Filadèlfia, Jim Kenney, sobre Madrid han causat sorpresa a les xarxes socials, tant per les seves enceses lloances a la seguretat de la capital espanyola com per la idoneïtat del moment en què les va fer: just després d’un tiroteig durant la celebració del 4 de juliol a la ciutat, en el qual dos policies van resultar ferits, un més en la incomptable llista dels Estats Units.

Habéis visto al alcalde de Philadelphia con la camiseta del @realmadrid pero no le habéis oído cuando le preguntan por ella e intenta explicar que "Madrid es maravilloso. Caminé por Madrid a la 1 (de la madrugada, se entiende)". Pero le cortan antes de poder decir "sin peligro"♥ pic.twitter.com/96oPURkiXw — Mónica Marful (@MonicaMarful) 5 de julio de 2022 La referència de Kenney va arribar després que els mitjans l’abordessin per valorar les conseqüències del tiroteig registrat minuts abans i l’alcalde, que havia acudit a la desfilada del Dia de la Independència a títol personal, respongués a les preguntes abillat amb el segon equipament del Reial Madrid. Un indumentària inesperada i que desperta l’interès dels periodistes, que li pregunten sobre això, cosa que dona peu a l’elogiosa declaració en què destaca la seva «meravellosa» experiència en la seva recent visita a la capital espanyola. «Vaig passejar per Madrid a la una de la matinada...», comença a relatar l’alcalde, que sembla disposat a insistir en la comparació sobre <strong>la seguretat</strong> d’aquesta ciutat amb la que representa, just un dia tan complicat pel tiroteig registrat, un més dels que es van produir aquell mateix dia arreu del país. Però els periodistes interrompen el seu relat amb una altra pregunta sobre el succés i Kenney prossegueix la seva anàlisi d’una de les pitjors xacres que afronta el seu país.