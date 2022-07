Biden vola cap al Pròxim Orient. En el seu primer viatge com a president a la regió, Israel i l’Aràbia Saudita esperen expectants al líder nord-americà. Yair Lapid, el primer ministre israelià, s’estrena com a mandatari interí amb una visita d’alt nivell. Els dies previs al viatge de Biden ha ordenat una sèrie de gestos d’acostament als palestins. Aquests, sota la batuta del president Mahmud Abbas, tenen poques expectatives davant l’arribada de Biden. Al seu torn, a l’Aràbia Saudita, celebren l’acostament per part d’aquesta Administració.

La primera parada és Israel, fidel aliat dels Estats Units. Precisament el viatge busca consolidar la integració de l’Estat hebreu a la regió, acostant-lo a normalitzar relacions amb l’Aràbia Saudita, un altre soci nord-americà. Alguns dels objectius d’aquesta visita són promoure l’estabilitat regional i contrarestar la influència iraniana i l’agressió de Rússia i la Xina. «Aquest viatge reforçarà un paper vital dels Estats Units en una regió estratègicament important», anunciava dilluns l’assessor de seguretat nacional dels Estats Units, Jake Sullivan.

Nou primer ministre a Israel

A Israel, fa setmanes que es preparen per al convidat tot i que els turbulents temps polítics han provocat un canvi sobtat d’amfitrió. No fa ni dues setmanes que Yair Lapid ocupa el càrrec de primer ministre des que l’hi va cedir el seu soci de govern, Naftali Bennett, després de la dissolució de la Knesset. Sota aquest Govern interí, Lapid es prepara per a les eleccions de l’1 de novembre, les cinquenes en tres anys i mig. Aquesta mateixa setmana, en un exercici de confiança, Lapid ha conversat per telèfon amb diversos líders regionals, entre els quals hi ha el president de l’Autoritat Palestina (AP) amb qui un primer ministre israelià no parlava des de fa anys.

A més, les autoritats israelianes també han protagonitzat un rar gest d’acostament als palestins. Han aprovat nous plans de construcció per a palestins a la Cisjordània ocupada, el registre de 5.500 palestins sense estatus legal i l’augment del nombre de persones de Gaza autoritzades a creuar Israel. Però, mentrestant, els assentaments il·legals de colons jueus no deixen d’augmentar als territoris ocupats, amb accions més violentes cap als locals palestins. Tot i que Biden s’ha mostrat contrari a l’expansió colonial, no s’esperen gestos per la seva banda.

Escepticisme palestí

Els palestins rebran a Biden divendres amb cert escepticisme i amb poques expectatives. El president demòcrata ha expressat la seva intenció d’emmarcar les macades relacions amb l’AP després de la ruptura de llaços protagonitzada per Trump el 2017. Però l’objectiu del seu viatge no és parlar sobre el conflicte palestinoisraelià ni sobre la qüestió palestina. Tampoc s’ha pronunciat Biden sobre la petició de reunió de la família Abu Akleh després d’acusar els EUA de donar impunitat a Israel per la seva mort. L’assassinat de la periodista d’Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, ja fa dos mesos ha generat una elevada tensió entre els dos bàndols.

Israel, per la seva banda, acapara totes les expectatives. El ministre de Finances, Avigdor Lieberman, ha anunciat que espera que la visita de Biden condueixi a un mercat comú al Pròxim Orient que inclogui l’Aràbia Saudita. Davant la influència creixent de l’Iran, també Biden ha augurat la creació d’una associació militar emergent araboisraeliana. Tant Israel com l’Aràbia Saudita tenen el programa nuclear de l’Iran com una de les prioritats a la seva agenda per al viatge del president nord-americà. Tots dos volen assegurar-se que l’Iran es converteixi en una potència nuclear.

Divendres Biden es convertirà en el primer president nord-americà a fer el trajecte amb avió d’Israel a l’Aràbia Saudita. Allà, es reunirà amb Mohamed bin Salman, el príncep hereu del regne saudita. Davant una asfixiant crisi energètica mundial, el mandatari demòcrata es veu forçat a allunyar-se dels seus retrets al règim saudita per la mort del periodista Jamal Khashoggi. Ja no és un Estat «pària», com ell va afirmar, i tot i que té pensat esmentar les preocupacions sobre els drets humans al país, no seran el tema principal.