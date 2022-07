El president de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, segueix encara al país asiàtic malgrat les informacions prèvies del president del Parlament, Mahinda Yapa Abeywardena, que apuntaven que el cap d’Estat havia fugit de l’illa.

En declaracions a l’agència asiàtica ANI, Abeywardena ha reconegut haver-se equivocat durant la seva entrevista amb la radiotelevisió britànica BBC, on havia afirmat que Rajapaksa es trobava a bord d’un barco de guerra que havia abandonat les aigües territorials de Sri Lanka. Així doncs, el president del Parlament ha confirmat que tant Rajapaksa com el seu possible substitut, l’actual primer ministre, Ranil Wickremesinghe, es troben en territori singalès.

Rajapaksa ha confirmat aquest dilluns a Wickremesinghe que presentarà la seva dimissió al càrrec, previsiblement dimecres, en un moment en què el país és escenari de protestes a causa de l’increment dels preus i falta d’aliments, medicaments i combustible.

Ara, el Parlament singalès haurà d’elegir nou president per al 20 de juliol, segons ha anunciat una de les ministres del Govern, Prasanna Ranatunga, i recull el portal de notícies NewsWire, si bé és cert que Wickremesinghe haurà de prestar jurament com a mandatari del país per un període limitat.

El primer ministre Wickremesinghe ha assegurat que s’encarregarà de «salvaguardar» la Constitució del país perquè ningú pugui anar més enllà i ningú pugui forçar o dictar el Parlament des de fora».

«Un ha d’escoltar la gent, però ha d’actuar d’acord amb la Constitució. Sri Lanka necessita un Govern de tots els partits. Hem de treballar per a això», ha asseverat el cap de Govern en un comunicat.

Wickremesinghe també ha confirmat que aquest dilluns ha hagut d’abandonar la seva residència oficial, seguint els consells de la policia, després de conèixer-se que un grup de manifestants que tornaven de les protestes anaven en direcció al seu domicili. El primer ministre ha denunciat que la seva vivenda ha sigut incendiada i que s’han perdut «alguns béns valuosos», com llibres i pintures de l’era colonial.

Greu crisi

En aquest context, la nació insular es troba immersa en la que és la seva pitjor crisi econòmica des que es va alliberar del jou colonial del Regne Unit el 1948. Les protestes han derivat en l’assalt de la residència oficial del mandatari.

De fet, aquest dilluns s’estan registrant llargues cues als carrers de la capital, Colombo, on ciutadans esperen per visitar l’ara abandonat domicili de Rajapaksa, segons s’observa en vídeos publicats en xarxes socials per mitjans locals i internacionals.

Al llarg d’aquest dilluns està previst que Wickremesinghe es reuneixi amb el seu gabinet abans que porti a terme una trobada amb els líders de l’oposició. En les dues reunions hi podria participar per videoconferència l’encara president, Rajapaksa.

La revolució popular que ha esclatat aquest dissabte a Sri Lanka ha forçat així la caiguda definitiva de la família Rajapaksa, després que Gotabaya forcés el seu germà Mahinda a deixar el càrrec en un intent superflu per apaivagar les protestes.

El successor de Mahinda, Ranil Wickremesinghe, antic rival de Rajapaksa i última opció del mandatari per solucionar la crisi, ha acabat dimitint hores abans per donar pas a un Govern que tindrà com a principal funció la convocatòria de noves eleccions.