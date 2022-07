La Policia de Berlín està investigant diverses denúncies de dones que van assegurar haver sigut drogades durant una festa del Partit Socialdemòcrata alemany (SPD) que va comptar també amb l’assistència del canceller Olaf Scholz.

Les forces de seguretat han identificat fins avui cinc víctimes, totes assistents dimecres a una festa d’estiu organitzada pels socialdemòcrates, el partit de Scholz, i celebrada a prop de la seu de la Cancelleria. A la festa, va assistir-hi el Canceller, però també molts diputats i els seus col·laboradors.

La primera queixa va provenir d’una dona de 21 anys que va dir que s’havia trobat malament i marejada, i que havia experimentat pèrdues de memòria després d’anar a la festa, en què van participar més de mil convidats. La dona va assegurar que no havia begut alcohol en l’esdeveniment.

La víctima va afirmar que no recorda res de l’esdeveniment després de les 21.30. Va alertar la Policia després d’anar a l’hospital, on li van agafar una mostra de sang i en van realitzar una anàlisi toxicològica, però els resultats encara no estan disponibles, segons un portaveu policial.

Wir sind alle entsetzt über diesen unglaublichen Vorgang und werden alles in unserer Macht stehende tun, um das aufzuklären. Allen die es betrifft, empfehle ich, dies anzuzeigen. Und natürlich ist die @spdbt-Fraktionsspitze für die Betroffenen jederzeit ansprechbar. https://t.co/5xudSnzr6l — Katja Mast (@KatjaMast) 8 de julio de 2022

La Policia encara no ha identificat cap sospitós, mentre que el SPD ja ha condemnat l’incident. La portaveu policial va indicar que no s’havien detectat més delictes, ni tan sols agressions sexuals.

Així mateix, un portaveu del grup parlamentari socialdemòcrata ha indicat avui que no tenia coneixement que les dones afectades haguessin sigut víctimes d’altres delictes com robatori.

«Aconsello a tots els interessats que presentin una denúncia», va escriure a Twitter una responsable del grup parlamentari, Katja Mast.

La Policia adverteix repetidament del perill que delinqüents barregin aquestes substàncies en begudes en festes o clubs i robin o agredeixin sexualment les víctimes. Les investigacions solen ser difícils perquè les víctimes no solen recordar el que ha passat.