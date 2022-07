L’home que va pujar al tren de les mentides del Brexit perquè era el camí més curt per arribar a primer ministre, s’ha quedat sense feina. Deixa un Partit Conservador en flames i un país desorientat en un món on el Regne Unit ha perdut pes encara que Boris Johnson intenti estirar la il·lusió d’un passat imperial. La crisi arriba en un moment perillós, amb una guerra a Europa i símptomes que galopem cap a una recessió econòmica.

Ha sigut una vida d’enganys coronada per un confinament pandèmic de dues categories, un d’estricte per a la majoria i un altre amb privilegis per a ell i els seus. L’escàndol de les festes a Downing Street ha acabat fent tombar el gran escapista, l’home que sempre se sortia amb la seva. Malgrat l’esforç de dirigents i diputats tories per distanciar-se de Johnson, la majoria són còmplices de la seva manera de governar i de les seves polítiques.

Fa dos anys i mig, el 12 de desembre del 2019, el líder avui caigut en desgràcia va obtenir per al seu partit el 43,6% dels vots, el més alt des de Margaret Thatcher el 1979, i 365 diputats d’una cambra de 650. Aquests gairebé 14 milions de votants són també, d’alguna manera, corresponsables perquè coneixien el personatge que va ser alcalde de Londres entre 2008 i 2016: misogin, racista, elitista, amoral i trampós compulsiu.

Johnson és com el seu amic Donald Trump, un improvisador que no té estratègia política i creences més enllà de si mateix. És un hedonista intuïtiu i intel·ligent, un estafador que abusa de l’escenificació histriònica del pòquer, tingui o no cartes.

Humor anglès

El seu cabell esverat forma part de la seva personalitat i de la disfressa. Tot i que és un senyal que devia haver alertat sobre el seu caràcter, ell va aconseguir situar-lo dins dels codis de l’humor anglès. Per això resulta divertit: és simpàtic i ocurrent i té una gran cultura clàssica. És capaç de recitar de memòria paràgrafs sencers de la Ilíada en grec antic i sovint ho fa per impressionar.

Se’n va perquè s’ha quedat sense ministres i alts càrrecs. N’han dimitit més de 50, fins i tot algun que havia sigut nomenat fa poc. El Govern ha col·lapsat. Hi havia dues opcions més per treure’l de Downing Street: moció de censura al Parlament o una nova votació interna dels diputats del seu partit. Va perdre la del 6 de juny, malgrat guanyar-la aritmèticament per 211 contra 148. Amb un resultat menys dolent, Theresa May va dimitir. En canvi, Johnson va optar per enrocar-se.

És un triler fins i tot enmig de l’enfonsament del Titanic: dijous va anunciar la seva dimissió immediata com a líder conservador però amb la intenció de continuar com a primer ministre fins que se’n nomeni el relleu. Juga amb les vacances d’estiu per arribar a octubre, quan està prevista la conferència del seu partit. Aquesta dimissió en diferit per seguir al centre de la foto durant uns mesos té un problema: els tories volen substituir-lo immediatament.

L’objectiu dels conservadors és evitar eleccions anticipades, que serien desastroses, segons les enquestes. Els resultats de la repetició d’eleccions en dos districtes clau fa unes setmanes van ser un cop dur. Ara mateix, ni Johnson tindria garantit el seu escó.

El sistema majoritari que regeix al Regne Unit resta poder als aparells perquè és cada diputat el que ha de defensar el seu lloc en la circumscripció en la qual es presenta. Tots han detectat, perquè es troben amb els seus votants cada setmana, que el sentiment del carrer ja no és el de desembre del 2019. Ara és de profund enuig.

País trencat

Els laboristes no cullen prou fruit perquè el seu líder, Keir Starmer, és gairebé tan impopular com Johnson, però per raons contràries: és avorrit, no té discurs. Res a veure amb Jeremy Corbyn, que tenia un discurs apassionat però ancorat als anys 80, quan va lluitar junt amb els miners contra l’ultraliberalisme de Thatcher. Ni tan sols va ser capaç d’actualitzar-se per lluitar contra les conseqüències del thatcherisme. Corbyn va ser còmplice dels brexiters. No els va enfrontar perquè també és antieuropeu. Pugen els liberaldemòcrates d’Ed Davey i els independentistes escocesos de Nicola Sturgeon.

Els conservadors britànics només poden produir defensors del Brexit: moderats que prefereixen respectar l’acord sobre la frontera d’Irlanda del Nord o incendiaris que proposen cremar les naus. Està en joc la relació amb la UE i el futur del Regne Unit. No és només Escòcia, sinó que també Irlanda del Nord es desplaça cap a escenaris en els quals la unificació de l’illa sota el Govern de Dublín ja no és un disbarat.

Johnson deixa enrere un Regne Unit trencat per la ferida del Brexit, ancorat en l’enyorança del que van ser, sense decidir el que volen ser. «Si iniciem una disputa entre el passat i el present, descobrirem que hem perdut el futur», va dir Winston Churchill. Hi ha idees que són torxes per sortir de la cova. Només necessiten un líder capaç d’empunyar-les.