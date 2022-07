El líder laborista, <strong>Keir Starmer</strong>, ha pujat la pressió sobre Boris Johnson perquè dimiteixi ja i no esperi tres mesos que el seu partit elegeixi el seu substitut com pretén l’encara primer ministre. I ha insistit que presentarà una moció de confiança en el Parlament si no marxa de forma immediata. Aquest dijous Johnson va dimitir com a líder del seu partit però no com a primer ministre. Johnson va dir que es quedaria en el càrrec fins que els conservadors celebressin les primàries, en principi, la pròxima tardor. Va nomenar nous ministres per cobrir les vacants dels dimissionaris amb nous ministres lleials i sense pes dins del partit i els va dir que el temps que li quedava el dedicarien a complir el programa electoral.

Starmer amenaça de demanar una moció de confiança contra Johnson al Parlament si no se’n va. «El seu propi partit va concloure que no és apte per ser primer ministre», va dir Starmer després de l’agònica dimissió de Johnson. «Si no es desfan d’ell, llavors els laboristes defensaran l’interès nacional i farem un vot de censura perquè no podem continuar amb aquest primer ministre aferrant-se durant mesos i mesos». Bona part del Partit Conservador és partidari que Johnson se’n vagi immediatament i es nomeni un primer ministre interí mentre dura el procés d’elecció del nou líder. Entre ells, l’ex primer ministre conservador John Major, que va dir que mantenir Johnson en el càrrec és «imprudent i pot ser insostenible». Tanmateix, el nou ministre d’Educació, nomenat per Johnson just abans de dimitir, James Cleverly, va rebutjar el raonament de Major. Normes covid «Crec que provar la capacitat d’un candidat per arribar més enllà de la bombolla de Westminster és increïblement important, així que crec que és una part important del procés», va dir. S’ha de recordar que, després de la dimissió de Theresa May el 2019, les primàries que va guanyar Johnson es van celebrar en tres setmanes i va ser també un mes de juliol. Si Johnson perdés la moció, estaria obligat a convocar eleccions i els conservadors haurien d’elegir un líder de pressa. Seria una mala jugada per part dels conservadors. Johnson faria un flac favor al seu partit. La pressió de Starmer es produeix també després que la policia comuniqués que tant ell com la seva segona, Angela Rayner, no es van saltar les normes de la covid durant el confinament. Havien sigut fotografiar-los bevent cervesa i menjant curri i denunciats. Starmer havia promès dimitir si concloïen que es va saltar les normes, a diferència de Boris Johnson, que es va negar a dimitir malgrat saltar-se la llei. «La gent em deia que n’arriscava massa al dir que renunciaria si em multaven. Però mai es va tractar d’això. Per a mi era una qüestió de principis», va dir en relació amb Johnson, que va ser multat per la policia per saltar-se les normes de la covid i es va negar a dimitir. «No hauria de ser discutit dir que els que fan la llei no poden infringir-la», va concloure. Per la seva banda, Rayner va matisar que «el contrast amb el comportament d’aquest primer ministre [Johnson] caigut en desgràcia no podria ser més clar». Johnson es queda sol Dilluns el grup parlamentari conservador elegirà els seus nous líders, que decidiran i comunicaran quan seran les primàries, en principi previstes per al setembre o l’octubre però podrien avançar-se davant la pressió de Starmer. Ahir es va presentar el primer candidat per a les primàries. Es tracta de Rishi Sunak, extitular de Finances, un dels ministres que va renunciar dimarts i va provocar la <strong>cascada de dimissions</strong> que va acabar amb Johnson. Tres diputats conservadors més de menor pes polític ja han expressat la seva intenció de presentar-se: l’exsoldat Tom Tugendhat, l’advocada general del govern Suella Braverman i el Brexiter Steve Baker. El favorit entre els membres ‘tories’ és el titular de defensa i capità de l’exèrcit Ben Wallace. Una vegada inscrits els candidats quan es fixi el termini, els diputats els aniran eliminant un a un fins que en quedin dos i aquests dos competiran en les primàries, votades per tots els membres del partit.