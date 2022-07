La Unió Europea, Espanya i el Marroc s’han reunit a Rabat a fi d’«evitar qualsevol altre assalt violent a les fronteres de Ceuta i Melilla», segons ha defensat el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska. A més, ha reiterat en diverses ocasions el seu suport al Marroc: «Està realitzant un important treball de contenció cap a la migració irregular que ha de ser reconegut», ha expressat.

El representant espanyol i la comissària d’Assumptes d’Interior de la Unió Europea, Ylva Johansson, han mantingut una trobada aquest divendres a Rabat amb el seu homòleg marroquí, Abdeluafi Laftit. La visita oficial es produeix només dues setmanes després del salt a la frontera de Melilla, en el qual van morir almenys 23 migrants, més de 37, segons les oenagés. La trobada a tres bandes ha durat gairebé dues hores i han acordat reforçar la «lluita contra les xarxes de tràfic de persones».

El que va succeir a Melilla «ens ha determinat que hem d’aprofundir en la gestió de la migració irregular i fer front a les organitzacions criminals que utilitzen la violència i els migrants», ha manifestat el ministre espanyol després de la trobada. Marlaska també ha reiterat en qualificar d’«assalt violent» el que va succeir a la frontera i ha explicat que s’estan portant a terme investigacions, tant a Espanya com al Marroc, però sense donar més detalls. Marlaska no ha atès directament els mitjans de comunicació a Rabat, com sí que solen fer habitualment altres ministres espanyols en les seves visites a la capital marroquina.

«Tragèdia humana»

«Aquests successos, a més de constituir una tragèdia humana, van posar a prova els dispositius tradicionals de lluita contra el tràfic de persones i demostren l’extrema perillositat de les xarxes de tràfic de persones i els riscos que estan disposades a generar», han assenyalat els tres representants en un comunicat conjunt.

Dues setmanes després del salt de Melilla, tant el Marroc com Espanya reiteren que el que va succeir va estar incentivat per les màfies del tràfic de persones. Una versió que neguen molts dels migrants que van ser aquell dia a la frontera amb qui ha pogut parlar la premsa. És la primera visita oficial del ministre espanyol de l’Interior des que els dos països han reprès relacions després de la crisi diplomàtica. Un dels eixos dels nous acords firmats entre el Marroc i Espanya en la visita del president del Govern, Pedro Sánchez, a Rabat, a principis d’abril, va ser la cooperació en àmbit migratori.