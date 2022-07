El líder del Partit Laborista britànic, Keir Starmer, no serà multat per haver suposadament violat les restriccions anticovid en un esdeveniment al nord d’Anglaterra el 2021, ha informat aquest divendres la policia de Durham (nord anglès). El líder de la principal formació de l’oposició havia dit que, en cas que fos multat, presentaria la seva dimissió.

Així mateix, tampoc rebrà sanció la «número dos» del laborisme, Angela Rayner, en relació amb el suposat incident ocorregut durant una reunió del partit a Durham l’abril del 2021, abans d’una elecció parcial a la circumscripció de Hartlepool.

«Keir Starmer i Angela Rayner sempre han tingut clar que a Durham no es van trencar les regles. La policia ha conclòs la investigació i ha indicat que no hi ha un cas pel qual respondre», ha assenyalat una portaveu del Partit Laborista. Igual com Starmer, Rayner havia promès renunciar si les forces de l’ordre concloïen que no havia respectat les regles establertes per controlar la propagació de la covid-19.

’Partygate’

El cas de tots dos polítics va ser investigat després que sortís a la llum un vídeo en el qual es veia Starmer bevent una ampolla de cervesa mentre menjava amb col·legues a les oficines de la diputada laborista Mary Foy, parlamentària per Durham. El laborisme havia indicat que Starmer i Rayner havien menjat entre esdeveniments de feina, cosa que estava dins de les regles.

En un comunicat, la policia ha assenyalat que, després d’avaluar el cas, ha decidit «no emetre cap notificació de sanció respecte a la reunió i no es prendran mesures addicionals». «La investigació ha sigut minuciosa, detallada i proporcionada», ha afegit en la nota.

A diferència de Starmer, l’ara primer ministre britànic en funcions, Boris Johnson, va ser multat l’abril passat per haver participat en unes festes en les residències de Downing Street quan estaven vigents les restriccions per la pandèmia.

Johnson, que ahir va dimitir com a líder del Partit Conservador, es va negar en tot moment a renunciar per la polèmica sobre les festes, malgrat que una investigació per l’anomenat «Partygate», a càrrec de la funcionària Sue Gray, va criticar la cultura interna a Downing Street, on es van consumir altes quantitats d’alcohol.