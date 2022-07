L’ex primer ministre <strong>japonès Shinzo</strong> Abe ha patit una parada cardiorespiratòria després d’aparentment rebre trets d’escopeta durant un acte electoral aquest divendres, segons han informat avui les autoritats locals.

Abe ha sigut traslladat en ambulància i posteriorment en helicòpter després de l’incident i els serveis sanitaris estan tractant que recuperi les constants vitals, segons han assenyalat la policia i els serveis sanitaris de la ciutat de Nara (oest del Japó), on ha tingut lloc l’atac.

L’exmandatari nipó ha rebut trets d’escopeta per l’esquena mentre oferia un discurs de campanya al carrer prop d’una estació de tren a l’esmentada localitat, segons ha informat la policia local, que ha detingut un home com a presumpte autor de l’atac. És un exmembre de les tropes nipones. Testimonis directes de l’atac afirmen que s’han sentit dos trets al lloc dels fets i que a continuació Abe s’ha desplomat a terra, segons recull la cadena estatal NHK, mentre que alguns ciutadans han captat i han pujat a les xarxes socials imatges del polític sent atès sobre el terreny. Els serveis sanitaris estan traslladant l’ex primer ministre a un hospital a la ciutat de Kashihara, al sud de Nara, per mirar de salvar-li la vida.

L’incident s’ha produït cap a les 11.30 hora local d’aquest divendres (2.30 GMT) i en presència de nombrosos ciutadans que assistien a l’acte de campanya o transitaven a prop de l’estació de Yamato-Saidaiji. Abe va deixar el càrrec de primer ministre per motius de salut el setembre del 2020, després de convertir-se en el polític japonès més durador al lloc. El líder conservador estava avui en un acte de campanya per a les eleccions parcials a la Cambra alta de la Dieta (Parlament del Japó) que se celebren aquest diumenge, en què el Partit Liberal Democràtic (PLD) d’Abe i de l’actual primer ministre, Fumio Kishida, espera revalidar la seva àmplia majoria.

Els mítings electorals solen celebrar-se al Japó en ple carrer i amb escasses mesures de seguretat, a causa del baix índex de criminalitat i d’atacs amb armes de foc propis del país asiàtic.

Condemna del Japó

El Govern del Japó ha condemnat l’atac. «No es pot perdonar aquesta barbàrie, independentment de la raó que tingui la persona, per això ho condemnem taxativament i farem el possible per ajudar», ha dit el portaveu governamental japonès, Hirokazu Matsuno.

Matsuno no ha aportat cap informació sobre l’estat de salut de l’exmandatari, que segons el servei d’ambulàncies, es trobaria en parada cardiorespiratòria i ha sigut traslladat a un hospital després de l’incident per tractar que recuperi les constants vitals.

El primer ministre del Japó, Fumio Kishida, ha cancel·lat la seva agenda electoral i es troba de camí a Tòquio, on s’espera que atengui la premsa.

Més reaccions

L’exministra nipona d’Interior i Comunicacions, Sanae Takaichi, també ha condemnat l’atac i ha dit que espera que Abe estigui viu i que «no perdona el terrorisme polític», mentre que Satoshi Nakanishi, ministre de Defensa en l’època d’Abe, ha dit que no «s’ha de perdonar el terrorisme i la violència».

«Estem tristos i commocionats pel tiroteig de l’ex primer ministre. Abe ha sigut un destacat líder per al Japó i un infrangible aliat dels Estats Units», ha dit l’ambaixador dels Estats Units a Tòquio, Rahm Emanuel.

El detingut és un exmembre de les tropes nipones

La Policia japonesa ha identificat avui Yamagami Tetsuya, un home aturat de 41 anys i exmembre de les Forces Marítimes d’Autodefensa (Exèrcit nipó), com el presumpte agressor. Tetsuya, procedent de la ciutat de Nara, a l’oest del Japó, ha sigut arrestat per intent d’assassinat mentre sostenia una arma amb què hauria disparat en dues ocasions l’exmandatari nipó.

Segons fonts del Ministeri de Defensa japonès, el presumpte agressor va treballar en la branca naval de les Forces d’Autodefensa, encarregades de la defensa de l’arxipèlag, durant tres anys, fins el 2005.