Un regidor de Moscou ha sigut condemnat aquest divendres a set anys de presó per denunciar l’assalt de Rússia a Ucraïna. Aleksei Gorinov s’ha vist embolicat en una onada de repressió per silenciar qualsevol crítica a l’ofensiva de Vladímir Putin. Des del 24 de febrer, quan les forces russes van entrar a Ucraïna, les autoritats han aprovat una sèrie de lleis per castigar amb fortes penes els qui condemnin públicament l’atac, i prohibeixen l’ús de les paraules «guerra» i «invasió».

La jutge Olessia Mendeleieva ha declarat l’opositor de 60 anys culpable de «difondre informació clarament falsa» sobre l’Exèrcit rus utilitzant les seves «funcions oficials» i de fer-ho com a part d’un grup organitzat motivat per l’«odi polític». «La rehabilitació de l’acusat és impossible sense una sentència de privació de llibertat», ha dit la magistrada abans de condemnar-lo a set anys en una colònia penal. Abans de dictar la sentència, el públic del judici ha aplaudit l’acusat, cosa que ha provocat l’expulsió de la sala dels espectadors que havien anat a recolzar-lo.

Dijous, durant el judici, Gorinov va insistir que estava «en contra de totes les guerres», i va remarcar que el seu pare havia «tornat invàlid de la Segona Guerra Mundial». També va anomenar ciutats ucraïneses com Butxa, on s’acusa les forces russes de crims de guerra, que les autoritats russes qualifiquen de mentides o muntatges. «He expressat la meva opinió i ara soc al tribunal», ha dit Gorinov, que és a presó a Moscou des del 26 d’abril.

Esperant el judici

Gorinov és el primer polític de l’oposició que rep una condemna de presó per la seva postura contra la intervenció russa a Ucraïna, però altres activistes esperen actualment el seu judici a la presó. Poc abans de la sentència, dempeus a la gàbia de vidre reservada als acusats, l’home ha aixecat un full de paper per a les càmeres amb les paraules «¿Encara necessites aquesta guerra?».

Advocat de formació, Gorinov va ser detingut a l’abril per denunciar la «guerra» i l’«agressió» de Moscou contra Ucraïna el 15 de març durant una reunió de la seva assemblea municipal local, que va ser gravada i pujada a YouTube, i que el tribunal ha considerat com a circumstàncies agreujants. «Cal utilitzar tots els esforços de la societat civil per posar fi a la guerra i aconseguir la retirada de les forces russes del territori ucraïnès», va dir en la reunió.

Una altra diputada de la ciutat, Elena Kotenotxkina, també està acusada dels mateixos fets, però no està sent jutjada perquè ha fugit de Rússia, com molts activistes de l’oposició, a causa que la repressió ha augmentat aquests últims mesos.

Gran repressió

Des de l’inici el 24 de febrer, desenes de persones que han criticat públicament l’ofensiva contra Ucraïna han sigut processades a Rússia. La majoria ha sigut multades, però d’altres s’enfronten a dures penes de presó, com Vladímir Kara-Mourza, una de les poques figures de l’oposició que queden a Rússia.

Un altre exemple és el d’Aleksandra Skotxilenko, una artista de Sant Petersburg que és a presó des de l’abril i que espera ser jutjada per col·locar etiquetes pacifistes en un supermercat.Rússia, que ja ha emprès una llarga repressió de les veus crítiques amb el Kremlin, ha endurit considerablement l’arsenal penal per silenciar o castigar els qui es manifesten en contra del Govern rus. Aquesta setmana, la Cambra baixa del Parlament ha aprovat una sèrie de sentències de presó poc precises per reprimir les crides a l’acció contra la seva seguretat o la cooperació «confidencial» amb estrangers.

Des del febrer, Rússia també ha bloquejat molts mitjans de comunicació russos i estrangers, així com algunes de les principals xarxes socials, com ara Twitter, Facebook i Instagram.