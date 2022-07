El Govern irlandès ha destacat aquest dijous que l’anunciada dimissió del primer ministre britànic, Boris Johnson, serà una oportunitat per millorar les relacions d’aquest país amb el Regne Unit, deteriorades els últims anys pel Brexit. «El Regne Unit és el nostre veí més pròxim i la nostra relació no hauria de ser com és ara», ha declarat el ministre irlandès d’Educació, Roderic O’Gorman.

Boris Johnson es rendeix i accepta dimitir després de quedar-se sol en el Govern El dirigent ha dit que confia que la sortida de Johnson sigui una «oportunitat» per «resetejar» les relacions, que l’Executiu de Dublín considera que estan en «el seu punt més baix» per, sobretot, la posició de Londres respecte al Brexit a la província britànica d’Irlanda del Nord. «Qualsevol oportunitat per millorar això, qualsevol oportunitat per canviar-ho, crec que serà benvinguda per aquest Govern i, sens dubte, per tots en aquest país», ha afegit O’Gorman. El ministre d’Educació ha posat èmfasi en les decisions adoptades recentment pel Govern de Johnson per <strong>modificar unilateralment, </strong>a través d’un projecte de llei, el protocol del Brexit per a Irlanda del Nord.