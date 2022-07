El fiscal del comtat de Lake (Illinois, EUA) va presentar aquest dimarts set càrrecs d’assassinat contra el detingut pel tiroteig del 4 de juliol als afores de Chicago, que es va saldar amb set morts i una trentena de ferits.

En una roda de premsa, el fiscal Eric Rinehart va anunciar que el sospitós de 21 anys, Robert Crimo, que anava vestit de dona quan va cometre la matança, haurà de fer front a set càrrecs d’assassinat en primer grau –un per cada víctima mortal– i que es presentaran més acusacions en els pròxims dies en relació amb les 39 persones ferides.

L’estat d’Illinois, on es troba la localitat de Highland Park, on es va produir el tiroteig, no contempla la pena de mort, i si el sospitós és trobat culpable dels set càrrecs d’assassinat, la llei obliga que la pena sigui la cadena perpètua sense possibilitat d’accedir a llibertat condicional, va apuntar el fiscal.

També aquest dimarts, la Policia de Highland Park –que es troba al nord de Chicago, al comtat de Lake– va revelar que Crimo va passar setmanes planejant el tiroteig, i que es va disfressar amb roba de dona per no aixecar sospites durant la seva fugida.

L’home va ser detingut hores després de l’atac, després d’una breu persecució sense incidents.

Els investigadors han confirmat que el sospitós va comprar l’arma del tiroteig, un rifle d’alt calibre, de manera legal, i que a més tenia altres armes de foc, que també va adquirir legalment.

Crimo presumptament va pujar a un terrat pròxim a una desfilada pel Dia de la Independència i va disparar indiscriminadament més de 70 vegades contra la multitud.