El pla de la Comissió Europea d’etiquetar com a verdes les inversions en gas i energia nuclear viurà aquest dimecres la seva última gran prova de foc en un votació final que el ple del Parlament Europeu afronta dividit i en el qual cada vot serà crucial, tant per als qui defensen la proposta dissenyada per l’equip d’Ursula von der Leyen com per als qui s’hi resisteixen al·legant que suposa el «blanqueig ecològic» de les dues energies. «Si tenim en compte la urgència d’allunyar-nos de l’energia fòssil russa això és el que hem de fer», ha apel·lat la comissària de Mercat Interior, Mairead McGuinness, durant un llarg debat en el qual ha instat els eurodiputats a ser realistes i pragmàtics. «Hem d’invertir més en el sector de renovables però cal ser realistes i acceptar que hem d’invertir en gas i nuclear en la transició energètica», ha avisat.

Fa menys d’un mes les comissions de medi ambient i assumptes econòmics ja van llançar el primer avís al rebutjar la proposta d’incloure les dues energies en la taxonomia de la UE com a activitats econòmiques medioambientamente sostenibles. En aquella ocasió hi va haver 76 vots a favor de tombar les intencions de la Comissió i 62 en contra. Per tenir èxit aquest dimecres el llistó serà molt més elevat. Estarà en la majoria absoluta, cosa que significa que els qui rebutgen l’etiqueta verda hauran de sumar 353 vots dels 705 que componen el ple. Un resultat, segons fonts de l’Eurocambra, «complicat» d’assolir d’acord amb els eurodiputats presents en les votacions d’aquest dimarts tot i que no impossible.

Segons la distribució de forces i les posicions reflectides durant el debat parlamentari, els liberals de Renew i els Conservadors i Reformistes Europeus votaran a favor de la proposta comunitària. També avalaran el pla moltes delegacions del Partit Popular Europeu així com membres de la ultradreta. «Molts d’aquí presents creuen en una immaculada transició energètica. La nuclear és una tecnologia de transició útil perquè no emet CO2 i el gas emet la meitat de CO2 que el carbó», ha ironitzat el portaveu de Ciutadans, Luis Garicano.

També s’ha pronunciat a favor l’exministra del PP Pilar del Castillo, que ha defensat que per assolir la neutralitat el 2050 serà «indispensable» comptar amb gas i nuclear, que és lliure d’emissions, i que en tot cas la proposta no suposa «un xec en blanc» perquè «en el cas del gas natural només es considerarien sostenible fins al 2030 les noves instal·lacions per produir electricitat que substitueixin a altres que utilitzin combustibles més contaminants» mentre que en el cas de la nuclear «només es consideren aquelles centrals que comptin amb un fons per al seu desmantellament així com instal·lacions de residus nuclears». Part d’aquest bloc ha justificat el suport per la situació de crisi i la guerra de Rússia.

«No són verds»

Uns arguments que rebutgen l’esquerra, els verds o els socialdemòcrates que han repetit que el gas natural és un combustible fòssil i que l’energia nuclear, tot i que no emet CO2, planteja el problema dels residus nuclears. «El gas i la nuclear no són verds. Cal deixar-los fora de la taxonomia verda, per credibilitat. ¿Com podem optar per una energia que presenta residus que no es poden gestionar i que serà una càrrega per a les futures generacions?», ha preguntat l’ecologista francesa Michele Rivasi.

«El reglament de la taxonomia neix per crear un marc europeu per definir què és i que no és verd. Introduir l’energia nuclear i el gas en aquest marc suposa introduir una pedra que redueix la credibilitat de la nostra regulació, la capacitat que sigui un estàndard internacional. Cal denominar les coses pel que són», ha afegit el socialista Jonás Fernández. «Volen que el gas i la nuclear siguin energies verdes per decret. Excedeixen de les seves competències», ha carregat Sira Rego, d’Izquierda Unida. McGuinness ha agraït els «bons arguments» esgrimits durant el debat, però s’ha mantingut ferma. La seva proposta no portarà ni a un «ecoblanqueig» ni al «Far West». «Si es rebutja l’acte delegat seré aquí per acceptar el resultat de la votació», però «m’uneixo als qui han sigut realistes i pragmàtics. Rebutgin la proposta d’objecció. És important per al nostre futur», ha reclamat.