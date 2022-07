La gran peregrinació o ‘hach’ anual a les ciutats saudites de la Meca i Medina ha començat aquest diumenge en mig d’estrictes mesures sanitàries i amb la participació de 60.000 fidels residents al regne, en lloc dels més de 2 milions de devots que hi anaven abans de la pandèmia.

L’Aràbia Saudita, que també l’any passat va permetre el ‘hach’ només a 10.000 residents del regne, va decidir augmentar el nombre a 60.000 atès l’avenç en el procés d’immunització de la població contra la Covid-19, d’uns 35 milions d’habitants, dels quals ja més del 50% han rebut almenys una dosi de la vacuna.

Els pelegrins van començar a arribar aquest diumenge a la vall de Mina, a uns 6 quilòmetres del centre de la Meca, on passaran tot el dia en tendes de campanya abans de pujar demà, dilluns, a la muntanya d’Arafat per fer el principal ritual del ‘hach’. Abans d’anar cap a Mina, els devots faran set voltes de benvinguda al voltant de la Kaaba, l’edifici més sagrat per als musulmans.

Sancions als infractors

Les autoritats van tancar des de divendres l’accés a la Meca i només permet passar qui té permís per arribar a quatre centres d’agrupació establerts als afores de la ciutat santa per als musulmans, des d’on van ser traslladats en petits grups per al seu allotjament als hotels pròxims a la Gran Mesquita.

El cap de les forces de seguretat del ‘hach’, el general Zayed al-Tuwan, citat pels mitjans locals, va advertir que els infractors seran castigats amb multes de fins a 10.000 rials (2.250 euros) i dues setmanes de presó.

Mesures similars s’apliquen a Medina, on els pelegrins van a visitar la mesquita del profeta Mahoma a partir del pròxim 23 després d’haver finalitzat els rituals a la Meca.

L’Aràbia Saudita, que es troba en la tercera onada de la pandèmia amb prop de 1.000 casos diaris, figura entre els països àrabs més avançats en la vacunació de la seva població i les autoritats asseguren haver administrat més de 22 milions dosis de vacunes a la seva població.