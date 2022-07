Robert Crimo, de 22 anys, ha sigut detingut per la policia com a «sospitós» de ser l’autor del tiroteig fatal en la desfilada del 4 de juliol d’Illinois, en el qual almenys 6 persones han mort i 36 més han resultat ferides. Les autoritats han informat que Crimo va ser detingut a prop de Lake Forest, un suburbi de Chicago a unes sis milles al nord d’on va passar l’atac.

La policia ha informat que es tracta d’un jove de 22 anys i «de la regió» i havia difós la foto del presumpte responsable del tiroteig abans de poder detenir-lo. A la imatge apareix el jove amb el rostre demacrat i tatuat. El portaveu policial, Christopher Covelli, havia advertit que l’individu es considerava «armat i molt perillós». Després d’una breu persecució amb cotxe, va ser arrestat «sense incidents», segons ha revelat el cap de policia de Highland Park, Lou Jogmen, als periodistes.

L’home té diverses pàgines a internet, on es presenta com un músic de Chicago sota el nom d’Awake el raper. Les autoritats havien desplegat un enorme dispositiu de seguretat amb vehicles blindats i reforços federals.

Des d’una teulada

Diversos testimonis havien informat mitjans locals que el jove estava disparant des d’una teulada, una cosa que les forces de seguretat estan intentant determinar. Amb aquest tiroteig, almenys sis persones han mort i 36 estan seriosament ferides.

Els ciutadans d’Illinois eren a Highland Park, una zona residencial d’unes 30.000 persones segons el cens del 2020, quan el tiroteig va començar i desenes de persones van començar a córrer espantades pel soroll de trets.

A la desfilada hi havien acudit diverses autoritats, incloient-hi el governador d’Illinois, el demòcrata Jay Robert ‘J. B.’ Pritzker, i el legislador demòcrata Brad Schnider, dels quals no hi ha constància que hagin patit cap mal.