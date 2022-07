Almenys dos policies van resultar ferits ahir, dilluns, a la nit en un nou tiroteig durant l’espectacle dels focs artificials de la celebració del 4 de juliol pel Dia de la Independència a Filadèlfia, <strong>Estats Units</strong>.

Les autoritats nord-americanes van explicar que un policia va resultar ferit al cap i que un altre agent, membre de la brigada antibombes del comtat de Montgomery, va rebre un tret a l’espatlla dreta, tal com va informar el canal local CBC Philly.

El tiroteig va tenir lloc al bloc 2.500 del carrer Spring Garden, al voltant de les 21.45 hores (hora local). Els dos agents van ser traslladats a l’Hospital Universitari Jefferson en condició estable, segons fonts policials.

Una gran multitud de persones que estaven reunides per disfrutar d’un concert i un espectacle de focs artificials a Party on the Parkway es van allunyar corrent del lloc mentre la Policia va evacuar ràpidament la zona. De moment, no s’ha informat de cap <strong>detenció</strong> i la Policia no ha aclarit les causes del succés.