Tot i que Moscou ha ordenat mantenir <strong>l’ofensiva a l’est d’Ucraïna</strong> i continuar amb la conquesta del Donbass, el país es prepara ja, amb ajuda de la comunitat internacional, per a la reconstrucció del país. Una tasca que necessitarà 750.000 milions de dòlars, segons ha quantificat el primer ministre ucraïnès, Denís Xmihal, durant la Conferència de Lugano, que reuneix aquest dilluns i dimarts a la localitat suïssa un miler de representants d’institucions internacionals, països aliats i sector privat amb l’objectiu de començar a dissenyar el full de ruta per recompondre el país una vegada acabi la guerra de Vladímir Putin.

«No és un projecte local, d’una nació, sinó una tasca comuna de tot el món democràtic, de tots els països que puguin dir que són civilitzats», ha dit per videoconferència el president, Volodímir Zelenski, que ha responsabilitzat de totes les crisis actuals –alimentària, energètica, migratòria o la inflació– una Rússia que fa setmanes que està bombardejant el seu país. «No és només un bombardeig. És un enfrontament ideològic. L’Estat terrorista espera que aquesta destrucció es converteixi en la prova de la suposada incapacitat del sistema democràtic de donar a la gent almenys una vida normal (...) Rússia vol mostrar que domina no només un territori sinó la vida per si mateixa», ha denunciat.

La cita de Lugano, copresidida per la Confederació Suïssa i Ucraïna, ja estava marcada al calendari abans de la invasió russa, el 24 de febrer, tot i que inicialment s’havia de centrar únicament en les reformes que ha d’emprendre Ucraïna i la lluita contra la corrupció. Quatre mesos de guerra, tanmateix, han deixat darrere seu una reguera de destrucció que ha obligat a alterar lleugerament el focus i a centrar-lo en les «colossals» inversions necessàries per posar de nou en marxa el país tot i que les dues potes «es reforcen mútuament», ha recordat el president suís, Ignazio Cassis. Però «¿qui ha de pagar el pla de reconstrucció, estimat ja en 750.000 milions de dòlars?», s’ha preguntat Xmihal, part de la nombrosa delegació ucraïnesa desplaçada a Lugano.

Ha de pagar Rússia

Kíiv ho té clar. En primer lloc, la reconstrucció s’hauria de finançar amb els béns i actius confiscats a Rússia i als oligarques russos a través de les sancions internacionals contra Moscou. En segon, a través de les ajudes internacionals; en tercer, a través de les aportacions del sector privat; en quart, amb contribucions d’individus de manera privada, i finalment amb el pressupost d’Ucraïna. «Tal com ha dit el president Zelenski la tasca que tenim per davant és colossal» i «no és només en el nostre interès sinó també una obligació moral», ha reconegut la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha anunciat la creació d’una plataforma de reconstrucció que s’encarregarà de traçar les necessitats d’inversió, coordinar mesures, canalitzar els recursos i recolzar l’ambiciós programa de reformes del país.

Aquest fòrum reunirà països, institucions, organitzacions internacionals, sector privat i societat civil de tot el món, i no serà l’únic moviment per recolzar Kíiv. Von der Leyen també ha anunciat la convocatòria, juntament amb el canceller alemany, Olaf Scholz, d’una conferència internacional d’alt nivell després de l’estiu que reunirà «les ments més brillants i destacats experts mundials en reconstrucció per assegurar que aquest compromís es fa de la manera correcta». Una cosa que donarà «més confiança als inversors» del fet que es gastarà de manera eficient i eficaç, amb el màxim impacte per al poble d’Ucraïna.

«Hem de començar a preparar la reconstrucció ara i això significa definir prioritats, organitzar el que fa cada un, assegurar estàndards elevats de transparència i coordinar el suport», ha dit la presidenta del BERD, Odile Renaud-Basso. «L’objectiu del Kremlin és la destrucció militar, política i econòmica d’Ucraïna. Vol soscavar l’existència mateixa d’Ucraïna com a Estat. No podem i no permetrem que això passi», ha recordat Von der Leyen, que ha xifrat en 6.200 milions d’euros el suport financer al país de la UE des de l’inici de la invasió.