La difusió d’un vídeo en què es mostra la mort d’un home negre cosit a trets per la policia va desencadenar protestes diumenge a Akron (Ohio).

L’alcalde i la policia d’aquesta ciutat van llançar una crida a la calma després que es conegués la gravació de la càmera corporal d’un dels agents.

L’home hauria rebut 60 trets, segons el seu advocat.

Dilluns passat, Jayland Walker, de 25 anys, va morir pels trets quan fugia de la policia després d’un intent d’arrest seguit d’una persecució en vehicle i a peu.

El vídeo, d’enorme violència, va ser difós diumenge per la policia mostrant a l’home sota el foc policial.

Pel president de l’organització de defensa de drets civils (NAACP), Derrick Johnson, aquesta mort és un «assassinat».

«Aquest home negre va ser assassinat [...] per una possible infracció de trànsit. Això no passa amb la població blanca als Estats Units», va dir Akron

Centenars de persones van marxar diumenge rumb a l’ajuntament d’Akron portant pancartes amb llegendes com a «Justícia per a Jayland», el quart dia de manifestacions que diumenge es van tornar tenses quan alguns manifestants es van acostar al cordó policial.

Els manifestants van produir alguns desordres, amb crema de contenidors d’escombraries i danys a equips pesants de la policia, que va disparar gasos lacrimògens per repel·lir la multitud.

Després d’haver donat poques dades sobre el tiroteig a l’inici, les autoritats d’Akron van revelar dos vídeos diumenge, un era una compilació de la càmera corporal, de fotogrames i àudio, i el segon, la gravació completa.

La veu en el vídeo explica que Walker no es va aturar. La Policia indica que des del vehicle es va disparar un tret.

El cap de la policia, Steve Mylett, va indicar que un report forense donava compte de 60 ferides al cos de Jayland Walker, coincidint amb la versió del seu advocat.

Els policies involucrats en els fets van ser suspesos del servei en espera de la investigació judicial.