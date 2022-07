Almenys sis persones van morir i 36 van resultar ferides per trets durant la desfilada del Dia de la Independència que se celebrava a la ciutat de Highland Park, als afores de Chicago, a l’estat d’Illionis, al nord-est dels Estats Units. Un home va disparar des d’un terrat contra els qui havien anat a l’esdeveniment.

La policia va detenir a última hora de la tarda Robert Crimo, a qui van definir com a «persona d’interès», un home de 22 anys que hauran de connectar ara amb el succés per poder considerar-lo oficialment sospitós.

Les autoritats van explicar que, llevat que sorgeixi alguna novetat, la investigació haurà de seguir ara el seu curs i que previsiblement no hi haurà més actualitzacions a la premsa durant hores.

TikTok video of the chaos in Highland Park pic.twitter.com/fiUl14AnlH — Shawn Garrett (@ShawnGarrett) 4 de julio de 2022

Al terrat des del qual va disparar, la policia ha trobat «un rifle d’alt calibre», sense aclarir si es tracta d’una arma semiautomàtica com la utilitzada en el tiroteig massiu d’Uvalde (Texas), en què fa poc més d’un mes van morir 19 nens i dues professores. «Ha sigut un acte aleatori, molt intencional i és un dia molt trist», va manifestar un dels comandants de la Policia municipal de Highland Park, Chris O’Neill.

Cinc dels morts van morir al lloc dels fets, tots, adults, mentre que una altra persona –l’edat de la qual es desconeix– va morir en un hospital, va dir en una roda de premsa la metge forense del comtat de Lake, Jennifer Banek. Un dels ferits de gravetat era un nen, van detallar les autoritats.

El públic va creure que eren focs artificials

Els primers trets es van sentir cap a les 10.15 hora local (15.15 GMT) quan tres quartes parts dels participants en la desfilada ja havien completat el seu recorregut, d’acord amb les autoritats. En aquell moment, diversos testimonis van creure que es tractava de focs artificials, segons van relatar mitjans nord-americans.

Una testimoni va dir a la CNN que es va sentir sorpresa al sentir el que es creia que eren focs artificials, perquè la petita localitat de Highland Park, d’uns 30.000 habitants i pròxima a Chicago, no sol comptar amb aquest tipus d’entreteniment en les celebracions del Dia de la Independència. La majoria dels testimonis van descriure el so dels trets com una ràfega, amb petits intervals de silenci, en què creuen que l’home recarregava el seu rifle.

Un home va explicar al diari ‘The Chicago Sun Times’ que ell i la seva parella es van separar durant el caos, i cadascun es va emportar un dels dos fills. «Vaig agafar el meu fill i vaig intentar entrar en un dels edificis locals, però no vaig poder. Els trets van parar, m’imagino que el tirador estava recarregant. Així que vaig continuar corrent i vaig entrar en un carreró i vaig ficar el meu fill en un contenidor d’escombraries perquè estigués fora de perill», va narrar l’home al diari.

Més testimonis van explicar el caos del moment, amb persones corrent espaordides en totes direccions i deixant enrere les pertinences, des de cotxets fins a cadires o banderes nord-americanes, una cosa que pot veure’s també en diversos vídeos publicats a les xarxes socials pels assistents a la desfilada.

«Epidèmia de violència»

Només hores després del succés, el president dels EUA, Joe Biden, va expressar commoció pel que va considerar «violència armada sense sentit que ha tornat a portar dolor a la comunitat nord-americana en aquest Dia de la Independència», jornada festiva que se celebra amb desfilades i barbacoes. En un comunicat, va prometre que oferirà «el complet suport del Govern federal» a les autoritats locals, inclosa ajuda policial, per assistir en la recerca «urgent» de l’autor de la matança. «Hi ha molt treball per fer, i no abandonaré aquesta lluita contra l’epidèmia de la violència armada», va prometre.

Biden va dir que havia parlat per telèfon amb l’alcaldessa de Highland Park, la demòcrata Nancy Rotering, i amb el governador d’Illinois, el demòcrata Jay Robert, JB, Pritzker. El governador havia acudit a la desfilada del Dia de la Independència, a la qual també va assistir el legislador demòcrata Brad Schnider, el districte del qual inclou Highland Park. En un comunicat, Pritzker va afirmar que «no hi ha paraules» per consolar les famílies de les víctimes i tampoc per descriure el monstre que sotja una multitud de famílies amb infants i dispara mentre celebren una festa amb la seva comunitat.